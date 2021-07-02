Байден: В ближайшие дни войска США из Афганистана выведены не будут

Президент США Джозеф Байден опроверг прозвучавшие ранее в британских СМИ заявления, что американские войска из состава международной коалиции в Афганистане могут быть выведены из этой страны уже к 4 июля, празднику Дня независимости США.

Как заявил Байден журналистам на брифинге в Белом доме 2 июля, вывод войск идет согласно графику.

Ранее датой окончания вывода войск из Афганистана называлось 11 сентября. Байден отметил, что этот процесс будет проводиться "рационально и в координации с союзниками".