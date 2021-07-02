Байден заявил об отсутствии объяснений причин обрушения дома во Флориде

Президент США Джо Байден в четверг посетил город Серфсайд (штат Флорида), где в ночь на 24 июня обрушился многоэтажный жилой дом. Здесь он провел совещание с представителями местных властей и чрезвычайных служб, встретился с участниками поисково-спасательной операции.

По словам американского лидера, расследование причин ЧП продолжатся. "У нас нет никакого четкого подтверждения того, что произошло", - цитирует ТАСС Байдена. Он отметил, что на данном этапе нет окончательного объяснения, почему здание обрушилось.

Байден сообщил, что среди тех, кого коснулась трагедия во Флориде - граждане Европы, Израиля, стран Латинской и Центральной Америки, пишет РИА Новости. Госдепартамент ускоряет выдачу виз для членов семей пострадавших из других стран. Хозяин Белого дома также посетил импровизированный мемориал в память о погибших. Байден пообщался с родственниками жертв трагедии и тех, кто числится пропавшим без вести.

По данным местных властей, при обрушении здания разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. В первый день работ из-под завалов удалось спасти 37 человек, однако затем выживших не находили. Извлечены 18 тел, еще 145 человек считаются пропавшими без вести.