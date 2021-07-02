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02.07.2021 11:31
Рубрика: Экономика

Банкам запретили заранее проставлять "галочки" в договоре за заемщиков

Текст: Игорь Зубков
Банкам теперь запрещается заранее проставлять в заявлении на кредит отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Теперь, чтобы потребитель согласился на такую услугу, ему нужно явно выразить согласие, то есть самому проставить эту галочку. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Он направлен против навязывания к кредиту платных опций.

Фото: Getty Images
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Чаще всего банки продолжают навязывать заемщикам страхование жизни и здоровья, говорит эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Горелик. При этом в большинстве банков есть довольно объемный перечень изъятий - то есть случаев, когда заемщик всерьез заболевает или даже умирает, но страховая компания не должна ничего выплачивать, потому что самые распространенные заболевания изъяты из условий договора. Показательно, что если сравнить общий объем средств, которые получают страховые компании за этот продукт, с объемом страховых выплат, то разница составит, по оценкам потребительских организаций, почти десять к одному.

Сама по себе страховка к кредиту - очень важный инструмент защиты заемщика от возможных проблем, важно выбирать ее самостоятельно и очень тщательно, подчеркивает Горелик.

Экономика Финансы Банки Президент Комментарии к документам Рынок кредитования

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