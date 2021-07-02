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02.07.2021 11:42
Рубрика: Власть

Банки обязали предоставлять полную информацию о вкладах

Текст: Роман Маркелов
Банки обязали указывать в договоре вклада информацию о минимальной гарантированной ставке по депозиту, а также об условиях привлечения денег клиента во вклады. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Порядок расчета минимальной процентной ставки предстоит определить Банку России. Закон вступает в силу через год после официального опубликования и коснется договоров по вкладам, которые будут заключаться с этой даты.

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"Изменения обязывают банки более полно информировать клиентов об условиях по открытию того или иного депозита. В теории сотрудники банков не могут использовать "косноязычие" и приукрашивание в части анонсирования и продвижения того или иного банковского продукта, связанного с открытием накопительного счета. Грубо говоря, запрещается намеренно вводить потребителя в заблуждение в отношении реальной доходности такого счета", - говорит управляющий партнер российской юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что закон не позволит банкам манипулировать вкладчиками, обещая один уровень процентов по вкладу, но по факту выдавая другой уровень ставки из-за плавающих условий в договоре.

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