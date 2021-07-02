Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами

В российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (запрещенной в России) провокации в Идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ

По информации, полученной от местных жителей, террористы в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации "Белые каски" доставили на грузовом автомобиле в район населенного пункта Харим провинции Идлиб около 10 бочек с отравляющими веществами.

По имеющимся сведениям, террористы намерены осуществить инсценировку "химической атаки" в южной части хребта Джебель-Эз-Завие для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения.