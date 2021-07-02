Больше всего штрафов за пять месяцев заплатили владельцы Mercedes S-Класса

За пять месяцев этого года больше всего штрафов штрафов заплатили автовладельцы Mercedes S-Класса, Range Rover и Toyota Land Cruiser, утверждают специалисты сервиса по подбору ОСАГО и уплате штрафов Bip.ru.

Согласно данным этого исследования, автовладельцы Mercedes S-Класс получили рекордные 13003 штрафов. Владельцы Range Rover получили 5801 штрафов. А владельцы Toyota Land Cruiser - 5283 штрафа.

Надо сказать, что таких машин довольно много на дорогах.

Если же считать, сколько штрафов получено в среднем по разным моделям, то на первое место выйдет BMW X6 с 208 штрафами. На втором месте окажется Lexus LX со 171 штрафом. На третьем месте - Kia Optima со 149 штрафами. И только на четвертом месте окажется Mercedes S-Класса.

Самые распространенные нарушения, это превышение скорости на 20-40 км/час. Общая сумма штрафов составила более 57 миллионов рублей. За превышение скорости на 40-60 км/час было собрано более 34 миллионов рублей. За выезд на полосу общественного транспорта общая сумма штрафов составила более 33 миллионов рублей.

При этом большинство нарушителей из Москвы. Это объясняется довольно просто. В регионе наибольшее количество дорожных камер - 1424 штуки. Как показывает статистика, водители либо платят штрафы регулярно, либо не платят их вовсе. Всего оплаченными числятся 70 процентов штрафов.