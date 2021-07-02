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02.07.2021 12:13
Рубрика: Общество

Братьев и сестер будут зачислять в одну школу независимо от прописки

Текст: Мария Агранович
Президент Владимир Путин подписал закон о зачислении в одну школу или детский сад родных братьев и сестер - независимо от их прописки. Закон вносит изменения во второй пункт 54 статьи Семейного кодекса РФ. Напомним, до сих пор норма звучала так: "Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение…в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

А если у детей разное место жительства: в реальности или на бумаге - по регистрации? Ведь не секрет, что детей часто регистрируют по разным адресам (например, у бабушек или в дополнительной квартире - чтобы было легче потом оформить наследство). До сих пор, несмотря на явное родство, детей в таком случае могли зачислить в разные школы. Утро родителей в таких семьях превращалось в настоящий квест, когда детей нужно успеть развезти по разным школам в разных районах города.

Фото: iStock
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Теперь станет легче: брат пойдет за сестрой в любом случае. Приоритет - родственные связи, а не место жительства или регистрации.

В соответствии с законом, теперь во втором пункте 54 статьи Семейного кодекса будет написано: "Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение… в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные или неполнородные брат и (или) сестра".

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