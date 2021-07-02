Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 июля 2021 г. N 13/109-8 г. Москва "О Перечне общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий"

В соответствии с частью 7 статьи 61 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Опубликовать не позднее 2 июля 2021 года в "Российской газете" и "Парламентской газете" представленный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Перечень общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н. Бударина