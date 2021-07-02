Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 31, ст. 3993, 4011; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2335; N 30, ст. 4214; 2015, N 1, ст. 37, 58; N 27, ст. 3950; 2016, N 1, ст. 11; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2020, N 9, ст. 1138; N 29, ст. 4518; N 31, ст. 5018) следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой.";

2) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

"13-1. Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом.

Указанный в абзаце первом настоящего пункта перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты, указанные в статье 3 настоящего Федерального закона, в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.";

3) в подпункте 1 пункта 4 слова "пунктах 14" заменить словами "пунктах 13-1, 14".

Статья 2

Внести в статью 31 Федерального закона от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7597; 2015, N 21, ст. 2981; 2017, N 14, ст. 1994; 2018, N 53, ст. 8481) следующие изменения:

1) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Деятельность иностранной или международной неправительственной организации также может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации в случае, если в отношении этой организации получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, принадлежащими иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности или безопасности государства.";

2) часть 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) запрет на участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории Российской Федерации граждан Российской Федерации, лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, и российских юридических лиц.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин