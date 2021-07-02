Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 июня 2021 г. N 16 г. Москва "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции"

В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в судах апелляционной инстанции, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.

Общие положения

Судебные постановления, подлежащие апелляционному обжалованию

Лица, имеющие право на апелляционное обжалование

1. Суд апелляционной инстанции осуществляет проверку законности и обоснованности не вступивших в законную силу решений, определений судов общей юрисдикции, принятых ими по первой инстанции.

В порядке апелляционного производства дела по апелляционным жалобе, представлению рассматриваются: районным судом - на решения и определения мировых судей; верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа, окружным (флотским) военным судом - на решения и определения районных судов, гарнизонных военных судов; апелляционным судом общей юрисдикции - на решения и определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции; апелляционным военным судом - на решения и определения окружных (флотских) военных судов, принятые ими по первой инстанции.

2. Возможность апелляционного обжалования судебных приказов Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - ГПК РФ) не предусмотрена. Судебный приказ может быть обжалован в суд кассационной инстанции в порядке, срок и по основаниям, которые предусмотрены главой 41 ГПК РФ.

Судебные постановления судов апелляционных инстанций, а также судей этих судов, принятые как единолично, так и коллегиально, в апелляционном порядке обжалованию не подлежат, поскольку вступают в законную силу с момента их принятия. Данные судебные постановления могут быть обжалованы только в суд кассационной инстанции в порядке и сроки, установленные законом.

3. Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы на решение суда в целом, на его часть, в том числе мотивировочную, на дополнительное решение, принятое в порядке статьи 201 ГПК РФ, а также по вопросам распределения судебных расходов между сторонами, порядка и срока исполнения решения, обеспечения его исполнения и по другим вопросам, разрешенным судом при принятии решения.

Если апелляционные жалоба, представление поданы не на решение суда в целом, а только на его часть или дополнительное решение, то и в этом случае обжалуемое решение не вступает в законную силу.

4. Правом апелляционного обжалования решений суда первой инстанции обладают стороны и другие лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 320 ГПК РФ).

В силу части 4 статьи 13 и части 3 статьи 320 ГПК РФ лица, не привлеченные к участию в деле, вне зависимости от того, указаны ли они в мотивировочной или резолютивной части судебного постановления, вправе обжаловать в апелляционном порядке решение суда первой инстанции, которым разрешен вопрос об их правах и обязанностях.

5. Гражданин, признанный недееспособным, согласно части 3 статьи 284 ГПК РФ вправе лично либо через выбранных им представителей обжаловать в апелляционном порядке решение суда о признании его недееспособным. Вопрос о возможности личного участия такого лица в проводимом в помещении суда апелляционной инстанции судебном заседании необходимо решать с учетом абзаца первого части 1 статьи 284 ГПК РФ. Если личное участие такого лица в проводимом в помещении суда апелляционной инстанции судебном заседании создает опасность для его жизни или здоровья либо для жизни или здоровья окружающих и данное обстоятельство подтверждено соответствующим медицинским документом, то апелляционная жалоба может быть рассмотрена судом апелляционной инстанции в его отсутствие.

6. Правом апелляционного обжалования судебных постановлений обладают также правопреемники лиц, участвующих в деле, и лиц, которые не были привлечены к участию в деле, но вопрос о правах и об обязанностях которых разрешен обжалуемым судебным постановлением. При этом правопреемство может быть как полным, так и частичным (например, при уступке части требований).

7. Апелляционная жалоба может быть подана как самим лицом, участвующим в деле, либо лицом, не привлеченным к участию в деле, вопрос о правах и об обязанностях которого был разрешен судом, так и их надлежаще уполномоченным представителем (статья 48 ГПК РФ) либо законным представителем (статья 52 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 54 ГПК РФ полномочие представителя на подачу апелляционной жалобы должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом.

Данное положение не применяется в отношении законных представителей (статья 52 ГПК РФ), руководителей органов, действующих в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо представителей организаций, действующих от имени организаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами (часть 3 статьи 53 ГПК РФ), адвокатов, назначенных судом в качестве представителя ответчика в случаях, предусмотренных статьей 50 ГПК РФ, а также в случаях обжалования решения суда о признании гражданина недееспособным, если данный гражданин с учетом состояния здоровья и иных обстоятельств дела был лишен возможности после решения суда выдать уполномоченному лицу надлежащим образом оформленную доверенность, и в иных специально предусмотренных законом случаях.

8. По смыслу частей 2 и 3 статьи 49, части 3 статьи 322 ГПК РФ к апелляционной жалобе, поданной представителем, за исключением апелляционных жалоб на решения мировых судей, должны быть приложены копии документов о высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности представителя, подписавшего апелляционную жалобу, либо документов, удостоверяющих его статус адвоката, если в деле копии таких документов отсутствуют.

Указанные требования в силу части 4 статьи 49 ГПК РФ не распространяются на патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, профессиональные союзы, их организации, объединения, представляющие в суде интересы лиц, являющихся членами профессиональных союзов, по спорам, связанным с нарушением или оспариванием прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, а также на иных лиц, указанных в федеральном законе.

Требование о представлении документов, подтверждающих наличие высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности, не распространяется на прокуроров (статья 401 Федерального закона от 17 января 1992 года N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации").

Названные требования также не распространяются на законных представителей (статья 52 ГПК РФ), руководителей органов, действующих в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо представителей организаций, действующих от имени организаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами (часть 3 статьи 53 ГПК РФ). Данными представителями к апелляционной жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующий статус этих лиц.

Копия документа об образовании или ученой степени должна быть заверена нотариально либо учреждением и организацией, от которых исходит соответствующий документ, организацией, в которой представитель работает, или заверена судьей, в чьем производстве находится дело.

9. Правом принесения апелляционного представления обладает участвующий в деле прокурор (часть 2 статьи 320 ГПК РФ).

Прокурором, участвующим в деле, является прокурор, который обратился в суд первой инстанции с исковым заявлением, или прокурор, вступивший в процесс для дачи заключения по делам, по которым его участие предусмотрено ГПК РФ и другими федеральными законами, в том числе Генеральный прокурор Российской Федерации, его советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах своей компетенции (статья 45 ГПК РФ, статья 54 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации").

При этом прокурор, участвующий в деле, обладает правом на принесение апелляционного представления независимо от его личного присутствия в судебном заседании суда первой инстанции. Прокурор вправе принести апелляционное представление также в том случае, если он не был привлечен судом первой инстанции к участию в деле, в котором его участие является обязательным в силу закона (часть 3 статьи 45 ГПК РФ).

Прокурор, участвующий в деле, а также прокурор, не привлеченный к участию в деле, в котором его участие является обязательным в силу закона, вправе принести апелляционное представление на судебный акт по соответствующему гражданскому делу в суд апелляционной инстанции любого уровня (часть 2 статьи 320 ГПК РФ, пункт 1 статьи 36 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации").

Апелляционное представление на судебный акт по гражданскому делу, рассмотренному с участием прокурора, а также на судебный акт по гражданскому делу, в котором участие прокурора является обязательным в силу закона, может быть также принесено:

Генеральным прокурором Российской Федерации и заместителем Генерального прокурора Российской Федерации - в Верховный Суд Российской Федерации, апелляционный суд общей юрисдикции, верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд, районный суд;

прокурором субъекта Российской Федерации, заместителем прокурора субъекта Российской Федерации и приравненными к ним прокурорами и их заместителями - в соответствующие апелляционный суд общей юрисдикции, верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд, районный суд;

прокурором города, района и приравненными к ним прокурорами - в соответствующие верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд, районный суд (статьи 45, 3201 ГПК РФ).

Апелляционное представление может быть принесено прокурором в интересах лиц, не привлеченных к участию в деле, если судебными постановлениями разрешен вопрос об их правах или обязанностях. Необходимость принесения апелляционного представления в защиту прав, свобод и законных интересов указанных лиц должна быть мотивирована прокурором применительно к требованиям части 1 статьи 45 ГПК РФ.

По делам, в которых органы прокуратуры Российской Федерации и их должностные лица участвуют в качестве истца, ответчика или третьего лица, они обладают всеми процессуальными правами соответствующей стороны процесса (истца, ответчика) или третьего лица, в том числе правом апелляционного обжалования. Положения статьи 45 ГПК РФ в этом случае не применяются.

10. В соответствии со статьями 4, 34, 35 и 46 ГПК РФ правом апелляционного обжалования судебных постановлений суда первой инстанции обладают также лица, которые в предусмотренных законом случаях обращаются в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц.

Лица, имеющие право обратиться в защиту прав другого лица, могут подать апелляционную жалобу и в том случае, если они не участвовали в рассмотрении дела судом первой инстанции, например, если иск был предъявлен самим лицом, в интересах которого подана апелляционная жалоба.

11. По смыслу статей 35 и 47 ГПК РФ правом апелляционного обжалования судебных постановлений суда первой инстанции обладают также государственные органы и органы местного самоуправления, дающие заключение по делу в целях осуществления возложенных на них обязанностей. Государственные органы и органы местного самоуправления вправе подать апелляционную жалобу вне зависимости от того, привлекались ли они судом первой инстанции к участию в деле и участвовали ли их представители в судебном заседании суда первой инстанции, если их участие в деле предусмотрено федеральным законом.

12. Из содержания положений подпункта 1 пункта 1 статьи 29 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 18 марта 2020 года N 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации" следует, что Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации имеют право апелляционного обжалования судебных постановлений суда первой инстанции, если они участвовали лично либо через своих представителей в рассмотрении дел в суде первой инстанции. Данное право реализуется ими в порядке и сроки, которые предусмотрены главой 39 ГПК РФ.

13. В целях обеспечения реализации права на апелляционное обжалование лицами, участвующими в деле, суды первой инстанции должны в соответствии с частью 5 статьи 198 и пунктом 7 части 1 статьи 225 ГПК РФ в резолютивной части решения, определения указывать порядок и срок обжалования судебного постановления суда первой инстанции.

Порядок и срок подачи апелляционных жалобы, представления

Действия суда первой инстанции после поступления апелляционных жалобы, представления

14. Апелляционные жалоба, представление на не вступившие в законную силу решения суда первой инстанции в соответствии с частью 1 статьи 321 ГПК РФ подаются через суд, принявший решение.

Подача апелляционных жалобы, представления непосредственно в суд апелляционной инстанции не является основанием для их возвращения заявителю. Исходя из положений части 1 статьи 321 ГПК РФ такие апелляционные жалоба, представление подлежат направлению судом апелляционной инстанции в суд, принявший решение, для совершения действий, предусмотренных статьей 325 ГПК РФ, о чем сообщается лицу, подавшему апелляционные жалобу, представление.

15. Если в судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела, объявлена только резолютивная часть решения суда, судья-председательствующий в силу части 2 статьи 193 ГПК РФ разъясняет лицам, участвующим в деле, их представителям, когда они могут ознакомиться с мотивированным решением суда, что в соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 229 ГПК РФ должно быть отражено в протоколе судебного заседания.

Согласно части 2 статьи 199 ГПК РФ составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более пяти дней со дня окончания разбирательства дела, за исключением особенностей, установленных для решений по делам упрощенного производства (часть 6 статьи 199, статья 2324 ГПК РФ), для решений мировых судей (части 3-5 статьи 199 ГПК РФ), а также в иных предусмотренных законом случаях.

16. Течение месячного срока на подачу апелляционных жалобы, представления, предусмотренного частью 2 статьи 321 ГПК РФ, начинается согласно части 3 статьи 107 и статье 199 ГПК РФ со дня, следующего за днем принятия решения, а если в судебном заседании объявлялась только резолютивная часть решения, - со дня, следующего за днем составления мотивированного решения суда, и оканчивается в соответствующее число следующего месяца - число, соответствующее дате составления мотивированного решения.

Например, если мотивированное решение составлено 31 июля, то последним днем подачи апелляционных жалобы, представления является 31 августа (до 24 часов) - число, соответствующее дате составления мотивированного решения.

Если в следующем месяце нет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца (например, если мотивированное решение составлено 31 марта, то последним днем срока является 30 апреля), а если последний день срока выпадает на выходной день (суббота или воскресенье) либо на нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается следующий за ним первый рабочий день (части 1 и 2 статьи 108 ГПК РФ, статьи 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации).

В случаях, когда срок на апелляционное обжалование исчисляется днями, в него не включаются выходные и нерабочие праздничные дни (часть 3 статьи 107 ГПК РФ, статьи 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации), если иное не установлено ГПК РФ.

17. Срок на обжалование решений мировых судей, который составляет один месяц, а также срок на обжалование решений по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, который составляет пятнадцать дней, исчисляется со дня, следующего за днем принятия этих решений, а в случае составления мотивированного решения по заявлению лиц, имеющих на это право, - со дня, следующего за днем составления мотивированного решения (часть 3 статьи 107, части 3 - 5 статьи 199, часть 8 статьи 2324 ГПК РФ).

18. Срок на подачу апелляционных жалобы, представления не считается пропущенным, если они были сданы в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня срока (часть 3 статьи 108 ГПК РФ). В этом случае дата подачи апелляционных жалобы, представления определяется по штемпелю на конверте, квитанции о приеме заказной корреспонденции либо иному документу, подтверждающему прием корреспонденции (справка почтового отделения, копия реестра на отправку почтовой корреспонденции и т.п.). Указанные правила применяются и в отношении апелляционных жалобы, представления, поданных непосредственно в суд апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционных жалобы, представления в электронном виде посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", дата подачи жалобы, представления определяется датой и временем их поступления в соответствующую информационную систему.

19. Лицо, пропустившее срок апелляционного обжалования, вправе обратиться в суд, принявший решение, с заявлением (ходатайством) о восстановлении пропущенного процессуального срока. В заявлении (ходатайстве) должны быть указаны причины пропуска срока на подачу апелляционных жалобы, представления, а также подтверждающие их доказательства.

Ходатайство лица, пропустившего срок апелляционного обжалования, о восстановлении этого срока может содержаться непосредственно в апелляционных жалобе, представлении.

В случае пропуска прокурором срока принесения апелляционного представления лицо, в интересах которого прокурор обращался с заявлением в суд первой инстанции, вправе самостоятельно обратиться в суд с заявлением (ходатайством) о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы.

Одновременно с заявлением о восстановлении пропущенного срока в суд первой инстанции в соответствии с требованиями части 3 статьи 112 ГПК РФ должны быть поданы апелляционные жалоба, представление, отвечающие требованиям статьи 322 ГПК РФ.

Если срок на подачу апелляционных жалобы, представления не пропущен и апелляционные жалоба, представление соответствуют требованиям статьи 322 ГПК РФ, то суд первой инстанции выполняет действия, предусмотренные статьей 325 ГПК РФ. Заявление о восстановлении срока в этом случае не рассматривается.

При подаче апелляционных жалобы, представления с заявлением (ходатайством) о восстановлении пропущенного процессуального срока суд первой инстанции сначала рассматривает заявление (ходатайство) о восстановлении срока.

Заявление (ходатайство) о восстановлении срока на подачу апелляционных жалобы, представления рассматривается судом первой инстанции в судебном заседании с извещением участвующих в деле лиц, неявка которых не является препятствием к разрешению поставленного перед судом вопроса (часть 4 статьи 112 ГПК РФ).

Вопросы восстановления процессуального срока в упрощенном производстве (глава 211 ГПК РФ) рассматриваются судьей единолично без проведения судебного заседания.

20. Суд первой инстанции на основании статьи 112 ГПК РФ восстанавливает срок на подачу апелляционных жалобы, представления, если признает причины его пропуска уважительными.

К уважительным причинам могут быть отнесены объективные обстоятельства, препятствующие совершению заявителем соответствующих процессуальных действий (например, чрезвычайные ситуации и происшествия: наводнение, пожары, землетрясение, эпидемия и т.п.).

В отношении граждан к уважительным причинам пропуска срока могут быть отнесены также обстоятельства, связанные с личностью заявителя (тяжелая болезнь, беспомощное состояние и т.п.), семейные обстоятельства (смерть или тяжелое заболевание членов семьи и близких родственников, иные ситуации, требующие личного участия заявителя), а также иные обстоятельства, если они исключали либо существенно затрудняли подачу апелляционной жалобы в установленные законом сроки.

К уважительным причинам пропуска срока на апелляционное обжалование могут быть также отнесены: непривлечение судом лица, подающего жалобу, представление, к участию в деле; получение лицом, не извещенным о судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела, и не присутствовавшим в нем, копии решения суда по истечении срока обжалования или когда времени, оставшегося до истечения этого срока, явно недостаточно для ознакомления с материалами дела и составления мотивированных апелляционных жалобы, представления; неразъяснение судом первой инстанции в нарушение требований статьи 193 и части 5 статьи 198 ГПК РФ порядка и срока обжалования решения суда; несоблюдение установленного статьей 214 ГПК РФ срока выдачи или высылки копии решения суда лицам, участвующим в деле, размещения его на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа; нарушение права лиц, участвующих в деле, и их представителей знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии, если такие нарушения привели к невозможности подготовки и подачи мотивированных апелляционных жалобы, представления в установленный для этого срок.

При решении вопроса о восстановлении срока апелляционного обжалования судам первой инстанции следует учитывать своевременность обращения лица, подающего апелляционные жалобу, представление, с того момента, когда отпали препятствия для подготовки и подачи апелляционных жалобы, представления, в частности, для лиц, не привлеченных к участию в деле, с момента, когда они узнали или должны были узнать о нарушении их прав и (или) возложении на них обязанностей обжалуемым судебным постановлением.

Не могут рассматриваться в качестве уважительных причин пропуска юридическим лицом срока апелляционного обжалования такие обстоятельства, как нахождение представителя организации в командировке или отпуске, смена руководителя организации либо его нахождение в командировке или отпуске, отсутствие в штате организации юриста, ссылка на отсутствие денежных средств для оплаты помощи представителя или уплаты государственной пошлины, несвоевременное оформление доверенности вышестоящей организацией и т.п.

21. Исходя из положений пункта 5 части 1 статьи 225 ГПК РФ определение суда первой инстанции о восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного срока апелляционного обжалования должно быть мотивированно.

Наличие в определении суда первой инстанции о восстановлении срока указания на то, что обжалуемым решением суда разрешен вопрос о правах и об обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, не может предопределять результат апелляционного рассмотрения дела. Данный факт, как безусловное основание для отмены решения суда, должен быть установлен судом апелляционной инстанции при разрешении апелляционных жалобы, представления по существу.

На определение суда о восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного срока апелляционного обжалования может быть подана частная жалоба, принесено представление прокурора (часть 5 статьи 112 ГПК РФ).

22. В случае восстановления срока судья суда первой инстанции выполняет требования статьи 325 ГПК РФ и в установленный статьей 321 ГПК РФ срок направляет дело вместе с апелляционными жалобой, представлением для рассмотрения в суд апелляционной инстанции.

При вынесении определения об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока суд первой инстанции в этом же определении указывает на возвращение апелляционных жалобы, представления лицу, их подавшему, на основании пункта 2 части 1 статьи 324 ГПК РФ, которое производится после вступления определения в законную силу. Если в определении об отказе в восстановлении срока вопрос о возвращении жалобы, представления не был разрешен, после вступления в силу определения об отказе в восстановлении срока судьей должно быть вынесено отдельное определение о возвращении апелляционных жалобы, представления.

Если на определение об отказе в восстановлении срока на подачу апелляционных жалобы, представления поданы частные жалоба, представление, суд первой инстанции после выполнения всех необходимых действий направляет дело в суд апелляционной инстанции с частными жалобой, представлением. В случае отмены определения суда первой инстанции об отказе в восстановлении срока на подачу апелляционных жалобы, представления и принятия судом апелляционной инстанции нового судебного постановления о восстановлении этого срока суд апелляционной инстанции направляет дело с апелляционными жалобой, представлением в суд первой инстанции для проверки их на соответствие требованиям статьи 322 ГПК РФ и совершения действий, предусмотренных статьей 325 ГПК РФ.

Вместе с тем в целях соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 61 ГПК РФ) суд апелляционной инстанции вправе не направлять дело с апелляционными жалобой, представлением в суд первой инстанции, если установит, что апелляционные жалоба, представление отвечают всем требованиям статьи 322 ГПК РФ. В этом случае суд апелляционной инстанции выполняет действия, предусмотренные частью 1 статьи 325 ГПК РФ, и извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела по апелляционным жалобе, представлению.

23. После поступления апелляционных жалобы, представления судье исходя из требований статей 320, 3201, 321, 322 ГПК РФ следует проверять, подлежит ли судебное постановление обжалованию в апелляционном порядке; обладает ли лицо, подавшее апелляционную жалобу, и прокурор, принесший апелляционное представление, правом апелляционного обжалования; соблюден ли установленный законом срок апелляционного обжалования; соблюдены ли требования закона, предъявляемые к содержанию апелляционных жалобы, представления; имеется ли доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя, а в установленных законом случаях - документ о наличии у представителя высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности, оплачена ли апелляционная жалоба государственной пошлиной в случаях, когда это предусмотрено законом, если заявителем не поставлен вопрос об освобождении от уплаты государственной пошлины, ее отсрочки или рассрочки; а также приложен ли документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий апелляционных жалобы, представления и приложенных к ним документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд апелляционных жалобы, представления и приложенных к ним документов посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (пункт 2 части 4 статьи 322 ГПК РФ).

К документам, подтверждающим направление другим лицам, участвующим в деле, копий апелляционных жалобы, представления и приложенных к ним документов, относятся: квитанция об отправлении заказного письма; отчет об отправлении письма по электронной почте (при согласии участников процесса на обмен документами по электронной почте); документы, подтверждающие передачу документов оператору почтовой связи; расписка о получении апелляционных жалобы, представления и приложенных к ним документов и т.п.

24. По смыслу части 3 статьи 320, пунктов 2, 4 части 1 статьи 322 ГПК РФ в апелляционной жалобе, поданной лицом, не привлеченным к участию в деле, должно быть указано, в чем состоит нарушение его прав, свобод или законных интересов обжалуемым решением суда.

При отсутствии такого указания судья суда первой инстанции в соответствии с частью 1 статьи 323 ГПК РФ оставляет апелляционную жалобу без движения и назначает разумный срок для исправления данного недостатка.

25. В соответствии с требованиями абзаца третьего части 2 статьи 322 ГПК РФ в апелляционных жалобе, представлении, содержащих ссылку на дополнительные (новые) доказательства, должны быть указаны причины, по которым заявитель не мог их представить в суд первой инстанции.

Суд первой инстанции не вправе давать оценку характеру причин (уважительный или неуважительный) невозможности представления дополнительных (новых) доказательств в суд первой инстанции, вопрос о принятии и об исследовании дополнительных (новых) доказательств решается судом апелляционной инстанции (абзац второй части 1 статьи 3271 ГПК РФ).

Не привлеченные к участию в деле лица, вопрос о правах и об обязанностях которых разрешен судом, вправе в апелляционной жалобе ссылаться на любые дополнительные (новые) доказательства, которые не были предметом исследования и оценки в суде первой инстанции, поскольку такие лица были лишены возможности реализовать свои процессуальные права и обязанности при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

26. Если апелляционные жалоба, представление не соответствуют требованиям части 1 статьи 322 ГПК РФ; апелляционные жалоба, представление не подписаны лицом, которым они поданы, либо к жалобе, поданной представителем, не приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя, и такие документы либо их копии в материалах дела отсутствуют; к апелляционной жалобе не приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, когда уплата государственной пошлины предусмотрена законом и заявитель не освобожден от ее уплаты, ему не предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты пошлины; к апелляционным жалобе, представлению не приложены документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий апелляционных жалобы, представления и приложенных к ним документов, которые у этих лиц отсутствуют, то судья на основании части 1 статьи 323 ГПК РФ не позднее чем через пять дней со дня поступления апелляционных жалобы, представления выносит определение об оставлении апелляционных жалобы, представления без движения и назначает разумный срок для исправления имеющихся недостатков.

Основанием для оставления апелляционных жалобы, представления без движения является также отсутствие в апелляционных жалобе, представлении в нарушение положений пункта 4 части 1 статьи 322 ГПК РФ ссылки на основания, по которым лицо, подающее жалобу, или прокурор, приносящий представление, считают обжалуемое судебное постановление неправильным (статья 330 ГПК РФ), либо отсутствие в апелляционных жалобе, представлении требований заявителя об отмене, изменении судебного постановления суда первой инстанции или иных требований, которые соответствуют полномочиям суда апелляционной инстанции (статья 328 ГПК РФ).

Срок исправления недостатков апелляционных жалобы, представления суду первой инстанции следует назначать с учетом реальной возможности их устранения заявителем, а также времени, необходимого на отправку и доставку почтовой корреспонденции, исходя из территориальной удаленности от суда места жительства или места нахождения заявителя либо иных обстоятельств.

По ходатайству заявителя суд первой инстанции на основании статьи 111 ГПК РФ может продлить срок для исправления недостатков апелляционных жалобы, представления.

27. Не могут являться основаниями для оставления без движения апелляционных жалобы, представления недостатки и ошибки в оформлении жалобы, представления, не препятствующие их рассмотрению в суде апелляционной инстанции (например, грамматические и технические ошибки и описки).

На определение судьи об оставлении апелляционных жалобы, представления без движения может быть подана частная жалоба, принесено представление прокурора в порядке и сроки, которые установлены главой 39 ГПК РФ.

При разрешении вопроса о возвращении апелляционных жалобы, представления по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 324 ГПК РФ, суд должен также учесть время, необходимое для доставки в суд документов, сданных заявителем в отделение почтовой связи.

28. Судья в соответствии со статьей 324 ГПК РФ выносит определение о возвращении апелляционных жалобы, представления в случае, если установит, что не выполнены в срок указания судьи, содержащиеся в определении об оставлении апелляционных жалобы, представления без движения; пропущен срок апелляционного обжалования и заявитель не просит о его восстановлении или в его восстановлении отказано; до момента направления дела в суд апелляционной инстанции поступила просьба от лица о возвращении его апелляционной жалобы, а прокурор отозвал апелляционное представление, о чем подано соответствующее письменное заявление.

Если лицо, не привлеченное к участию в деле, в срок, содержащийся в определении судьи об оставлении апелляционной жалобы без движения, не укажет, в чем состоит нарушение его прав и обязанностей обжалуемым решением суда, либо когда апелляционная жалоба подана на судебное постановление, не подлежащее обжалованию в порядке апелляционного производства, судья на основании части 4 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 135 и статьи 324 ГПК РФ выносит определение о возвращении апелляционных жалобы, представления.

На определение о возвращении апелляционных жалобы, представления может быть подана частная жалоба, принесено представление прокурора в порядке и срок, которые установлены главой 39 ГПК РФ.

29. Лица, участвующие в деле, имеют право представить в суд первой инстанции в письменном виде возражения относительно апелляционных жалобы, представления (часть 2 статьи 325 ГПК РФ).

Если возражения на апелляционные жалобу, представление поступили в суд первой инстанции после направления дела в суд апелляционной инстанции, то эти возражения с приложенными к ним документами пересылаются в суд апелляционной инстанции.

30. До направления дела в суд апелляционной инстанции суду первой инстанции в соответствии со статьями 200, 201, 2031 ГПК РФ следует по своей инициативе исходя из доводов апелляционных жалобы, представления или по заявлению лиц, участвующих в деле, разрешить вопрос о замечаниях на протокол судебного заседания, в том числе содержащихся в апелляционных жалобе, представлении, исправить описку или явную арифметическую ошибку в решении суда, а также принять дополнительное решение в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 201 ГПК РФ.

Действия суда апелляционной инстанции после поступления дела с апелляционными жалобой, представлением

31. Судья суда апелляционной инстанции после поступления дела с апелляционными жалобой, представлением, поданными в установленный статьей 321 ГПК РФ срок и соответствующими требованиям статьи 322 ГПК РФ, принимает апелляционные жалобу, представление к производству суда апелляционной инстанции и проводит подготовку дела к судебному разбирательству.

О подготовке дела к судебному разбирательству в случае необходимости может быть вынесено определение, содержащее указание на те процессуальные действия, которые намерен совершить суд апелляционной инстанции, а также на действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения.

Если при подготовке дела к судебному разбирательству будет установлено, что оно подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, судья суда апелляционной инстанции выносит определение о переходе к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства (часть 3 статьи 331 ГПК РФ). Такой переход может быть произведен и после начала рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.

32. При поступлении в суд апелляционной инстанции дела с апелляционными жалобой, представлением, поданными с пропуском установленного статьей 321 ГПК РФ срока, если отсутствует заявление о восстановлении такого срока, и (или) не соответствующими требованиям частей 1-3 и пункта 2 части 4 статьи 322 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции до принятия апелляционных жалобы, представления к своему производству возвращает их вместе с делом в суд первой инстанции для совершения процессуальных действий, предусмотренных статьями 323, 324, 325 ГПК РФ.

Если срок на подачу апелляционных жалобы, представления пропущен, а судом первой инстанции не рассмотрено заявление или ходатайство о его восстановлении, судья суда апелляционной инстанции возвращает дело в суд первой инстанции для разрешения вопроса о восстановлении этого срока (пункт 1 части 1 статьи 3251 ГПК РФ).

Неуплата стороной государственной пошлины либо ее уплата не в полном размере не может служить основанием для возвращения апелляционной жалобы с делом судом апелляционной инстанции в суд первой инстанции для совершения процессуальных действий, предусмотренных статьей 323 ГПК РФ. В этом случае вопрос о взыскании государственной пошлины в установленном законом размере может быть разрешен судом апелляционной инстанции с учетом правил статьи 98 ГПК РФ, на что указывается в апелляционном определении.

33. Приостановление исполнения обжалуемых судебных актов суда первой инстанции осуществляется судом апелляционной инстанции по ходатайству лиц, участвующих в деле, при условии, что заявитель обосновал невозможность или затруднительность поворота исполнения (статья 3262 ГПК РФ).

Определение о приостановлении исполнения судебных актов или об отказе в приостановлении выносится судьей суда апелляционной инстанции единолично без проведения судебного заседания при подготовке дела к судебному разбирательству или судом апелляционной инстанции в судебном заседании в 3-дневный срок со дня поступления ходатайства в суд апелляционной инстанции. При поступлении ходатайства о приостановлении судебных актов в суд апелляционной инстанции до поступления дела из суда первой инстанции срок рассмотрения ходатайства исчисляется со дня поступления дела (материала) в суд апелляционной инстанции (часть 4 статьи 1, часть 1 статьи 3272 ГПК РФ).

34. В случаях, указанных в статье 44 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции разрешает вопросы о процессуальном правопреемстве.

Вопросы процессуального правопреемства могут быть разрешены судом апелляционной инстанции как при рассмотрении дела, так и при подготовке дела к судебному разбирательству.

35. Признав дело подготовленным к рассмотрению, судья суда апелляционной инстанции назначает дело к разбирательству в судебном заседании, о чем должны быть извещены лица, участвующие в деле, за исключением предусмотренных законом случаев, когда дело рассматривается без проведения судебного заседания или без извещения лиц, участвующих в деле, например, по делам упрощенного производства (статья 3351 ГПК РФ).

36. Все апелляционные жалобы, представления, поданные на одно судебное постановление суда первой инстанции, должны назначаться к рассмотрению и рассматриваться в одном судебном заседании суда апелляционной инстанции.

Если после истечения срока апелляционного обжалования и направления в суд апелляционной инстанции дела с апелляционными жалобой, представлением в суд первой инстанции поступят апелляционные жалобы, представления от других лиц, участвующих в деле, или лиц, не привлеченных к участию в деле, вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, суду первой инстанции следует незамедлительно уведомить об этом суд апелляционной инстанции.

При наличии у суда апелляционной инстанции информации о поступлении в суд первой инстанции других апелляционных жалоб, представлений или при их поступлении непосредственно в суд апелляционной инстанции дело подлежит возвращению в суд первой инстанции для совершения процессуальных действий, предусмотренных статьями 323, 324, 325 ГПК РФ.

Если ранее поступившие апелляционные жалоба, представление еще не приняты к производству суда апелляционной инстанции, дело возвращается судьей суда апелляционной инстанции сопроводительным письмом, а после их принятия к рассмотрению - определением судьи или вынесенным в судебном заседании определением суда апелляционной инстанции, о чем извещаются лица, участвующие в деле.

В целях соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 61 ГПК РФ) суд апелляционной инстанции при поступлении в суд апелляционной инстанции после принятия к производству апелляционных жалобы, представления других апелляционных жалобы, представления вправе не направлять дело в суд первой инстанции, если установит, что вновь поступившие апелляционные жалоба, представление поданы в установленный статьей 321 ГПК РФ срок и соответствуют требованиям статьи 322 ГПК РФ. В этом случае действия, предусмотренные частью 1 статьи 325 ГПК РФ, выполняются судом апелляционной инстанции.

Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции: порядок, сроки, пределы

37. По смыслу статьи 327 ГПК РФ повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их юридическую квалификацию в пределах доводов апелляционных жалобы, представления и в рамках тех требований, которые уже были предметом рассмотрения в суде первой инстанции.

Новые материально-правовые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, в соответствии с частью 4 статьи 3271 ГПК РФ не принимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции, за исключением требований, которые суд первой инстанции в силу закона должен был разрешить вне зависимости от того, были они заявлены или нет, например, о взыскании алиментов на ребенка по делам о лишении и об ограничении родительских прав (пункт 3 статьи 70 и пункт 5 статьи 73 Семейного кодекса Российской Федерации), о взыскании штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя (пункт 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей").

38. По смыслу части 1 статьи 327 ГПК РФ при повторном рассмотрении дела судом апелляционной инстанции применяются, в частности, правила о судебных поручениях (статья 62 ГПК РФ), правила о судебных расходах (глава 7 ГПК РФ), правила о судебных извещениях и вызовах (глава 10 ГПК РФ), правила об обеспечении иска (глава 13 ГПК РФ), правила о подготовке дела к судебному разбирательству (глава 14 ГПК РФ), меры для примирения сторон (глава 141 ГПК РФ), использование систем видео-конференц-связи (статья 1551 ГПК РФ), правила разрешения ходатайств лиц, участвующих в деле (статья 166 ГПК РФ), правила об отложении судебного разбирательства (статья 169 ГПК РФ), правила исследования и оценки доказательств (глава 6 и статьи 175-189 ГПК РФ), правила об объявлении решения суда (статья 193 ГПК РФ), правила о принятии решения суда (части 1, 2 статьи 194 ГПК РФ), правила о составлении мотивированного решения суда (части 1, 2 статьи 199 ГПК РФ), правила о приостановлении производства по делу (глава 17 ГПК РФ) и прекращении производства по делу (глава 18 ГПК РФ), правила об оставлении заявления без рассмотрения (абзацы второй - шестой статьи 222 ГПК РФ).

В силу части 6 статьи 327 ГПК РФ в суде апелляционной инстанции не применяются правила о соединении и разъединении исковых требований, об изменении предмета или основания иска и размера исковых требований, о предъявлении встречного иска, замене ненадлежащего ответчика и привлечении к участию в деле соответчика и третьих лиц.

39. В соответствии с частью 1 статьи 3272 ГПК РФ районные, областные и равные им суды, окружные (флотские) военные суды, апелляционные суды общей юрисдикции, апелляционный военный суд обязаны рассмотреть дело по апелляционным жалобе, представлению в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления дела в суд апелляционной инстанции.

На основании части 4 статьи 1 и части 6 статьи 154 ГПК РФ в зависимости от сложности дела срок его рассмотрения может быть продлен председателем суда, заместителем председателя суда, председателем судебного состава не более чем на один месяц.

40. Если дело рассматривается судом апелляционной инстанции в судебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции извещает о месте и времени судебного заседания также лиц, не привлеченных судом первой инстанции к участию в деле, вопрос о правах и законных интересах которых разрешен обжалуемым судебным постановлением (часть 1 статьи 327 ГПК РФ).

В случае неявки в суд апелляционной инстанции лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения апелляционных жалобы, представления, вопрос о возможности проведения судебного разбирательства в отсутствие таких лиц решается судом апелляционной инстанции с учетом положений статьи 167 ГПК РФ.

Суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть дело в отсутствие лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела, если в нарушение части 1 статьи 167 ГПК РФ такими лицами не представлены сведения о причинах неявки и доказательства уважительности этих причин или если суд признает причины их неявки неуважительными.

В суде апелляционной инстанции при рассмотрении дела по апелляционным жалобе, представлению как с учетом особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, так и без учета таких особенностей не подлежат применению последствия неявки лиц, участвующих в деле, в судебное заседание суда апелляционной инстанции, предусмотренные абзацами седьмым и восьмым статьи 222 ГПК РФ.

41. Исходя из необходимости соблюдения гарантированного статьей 46 Конституции Российской Федерации права на судебную защиту, суд апелляционной инстанции не может отказать в принятии дополнений к апелляционным жалобе, представлению, содержащих новые доводы (суждения) по поводу требований, изложенных в апелляционных жалобе, представлении, а также дополнений к апелляционным жалобе, представлению, содержащих требования, отличные от требований, ранее изложенных в апелляционных жалобе, представлении (например, обжалуется ранее не обжалованная часть судебного постановления).

При принятии таких дополнений к апелляционным жалобе, представлению суду апелляционной инстанции необходимо с учетом мнения лиц, участвующих в деле и присутствующих в судебном заседании, обсудить вопрос о возможности рассмотрения апелляционных жалобы, представления в данном судебном заседании либо об отложении рассмотрения дела.

42. Если в апелляционных жалобе, представлении имеется ссылка на дополнительные (новые) доказательства, судья-докладчик, исходя из требований абзаца второго части 2 статьи 327 ГПК РФ, излагает их содержание и ставит на обсуждение вопрос о принятии дополнительных (новых) доказательств с учетом мнения лиц, участвующих в деле.

В случае когда непосредственно в судебном заседании суда апелляционной инстанции лицо заявило ходатайство о принятии и об исследовании дополнительных (новых) доказательств, суд апелляционной инстанции разрешает вопрос об их принятии с учетом мнения лиц, участвующих в деле и присутствующих в судебном заседании, и дает оценку уважительности причин, по которым эти доказательства не были представлены в суд первой инстанции.

В соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 3271 ГПК РФ суд апелляционной инстанции принимает дополнительные (новые) доказательства, если признает причины невозможности представления таких доказательств в суд первой инстанции уважительными.

К таким причинам относятся, в частности, необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании, о приобщении к делу, об исследовании дополнительных (новых) письменных доказательств либо ходатайств о вызове свидетелей, о назначении экспертизы, о направлении поручения; принятие судом решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) по причине пропуска срока исковой давности или пропуска установленного федеральным законом срока обращения в суд без исследования иных фактических обстоятельств дела.

Обязанность доказать наличие обстоятельств, препятствовавших лицу, ссылающемуся на дополнительные (новые) доказательства, представить их в суд первой инстанции возлагается на это лицо (статья 12, часть 1 статьи 56 ГПК РФ).

Дополнительные (новые) доказательства не могут быть приняты судом апелляционной инстанции, если будет установлено, что лицо, ссылающееся на них, не представило эти доказательства в суд первой инстанции, поскольку вело себя недобросовестно или злоупотребляло своими процессуальными правами.

43. Если судом первой инстанции неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела (пункт 1 части 1 статьи 330 ГПК РФ), то суду апелляционной инстанции следует поставить на обсуждение вопрос о представлении лицами, участвующими в деле, дополнительных (новых) доказательств и при необходимости по их ходатайству оказать им содействие в собирании и истребовании таких доказательств.

Суду апелляционной инстанции также следует предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные (новые) доказательства, если в суде первой инстанции не установлены обстоятельства, имеющие значение для дела (пункт 2 части 1 статьи 330 ГПК РФ), в том числе по причине неправильного распределения обязанности доказывания (часть 2 статьи 56 ГПК РФ).

44. Принятие дополнительных (новых) доказательств в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 3271 ГПК РФ оформляется вынесением определения с указанием в нем мотивов, по которым суд апелляционной инстанции пришел к выводу о невозможности представления этих доказательств в суд первой инстанции по причинам, признанным уважительными, а также об относимости и о допустимости данных доказательств.

С учетом положений статей 224, 225 ГПК РФ определение о принятии дополнительных (новых) доказательств может быть постановлено как в совещательной комнате, так и без удаления в совещательную комнату путем занесения такого определения в протокол судебного заседания.

45. После объяснения лица, подавшего апелляционную жалобу, или прокурора, принесшего апелляционное представление, и других лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции оглашает имеющиеся в деле доказательства при наличии соответствующего ходатайства об этом лица, участвующего в деле (абзац второй части 3 статьи 327 ГПК РФ).

При отсутствии такого ходатайства суд апелляционной инстанции может по своей инициативе огласить имеющиеся в деле доказательства.

Суд апелляционной инстанции вправе отказать в удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле, об оглашении имеющихся в деле доказательств с учетом мнения других лиц, участвующих в деле, доводов апелляционных жалобы, представления, содержания обжалуемой части решения суда, наличия в действиях лица, заявившего ходатайство, злоупотребления своими процессуальными правами.

Дополнительные (новые) доказательства исследуются в порядке, установленном главой 6 и статьями 175-189 ГПК РФ.

46. В соответствии с частями 1, 2 статьи 3271 ГПК РФ суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность судебного постановления суда первой инстанции только в обжалуемой части, исходя из доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно них.

В то же время суд апелляционной инстанции на основании абзаца второго части 2 статьи 3271 ГПК РФ вправе в интересах законности проверить обжалуемое судебное постановление в полном объеме вне зависимости от доводов жалобы, представления.

Под интересами законности с учетом положений статьи 2 ГПК РФ следует понимать необходимость проверки правильности применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов участников гражданских, трудовых (служебных) и иных правоотношений, а также в целях защиты семьи, материнства, отцовства, детства; социальной защиты; обеспечения права на жилище; охраны здоровья; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; защиты права на образование и других прав и свобод человека и гражданина; в целях защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц и публичных интересов и в иных случаях необходимости охраны правопорядка.

Судам апелляционной инстанции необходимо учитывать, что интересам законности не отвечает, в частности, применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права с нарушением правил действия законов во времени, пространстве и по кругу лиц.

Кроме того, суд апелляционной инстанции должен проверить решение суда в полном объеме, если обжалуемая часть решения неразрывно связана с другими частями решения. Например, при изменении решения суда по существу спора суд апелляционной инстанции должен изменить распределение судебных расходов, даже если решение суда в этой части или отдельное судебное постановление о распределении судебных расходов не обжаловались.

Поскольку дополнительное решение является составной частью решения суда и не может существовать отдельно от него, отменяя решение суда, суд апелляционной инстанции вправе также отменить и дополнительное решение вне зависимости от того, было оно обжаловано или нет. В то же время отмена или изменение дополнительного решения сами по себе не влекут отмену или изменение основного решения суда, если последнее не обжаловалось.

Если суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости проверить обжалуемое судебное постановление суда первой инстанции в полном объеме, апелляционное определение в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 329 ГПК РФ должно содержать мотивы, по которым суд апелляционной инстанции пришел к такому выводу.

47. В соответствии с частью 3 статьи 3271 ГПК РФ вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционных жалобе, представлении, суду апелляционной инстанции при рассмотрении дела следует проверять наличие предусмотренных частью 4 статьи 330 ГПК РФ безусловных оснований для отмены судебного постановления суда первой инстанции, а также оснований для прекращения производства по делу (статья 220 ГПК РФ) или оставления заявления без рассмотрения (абзацы второй - шестой статьи 222 ГПК РФ).

Рассмотрение судом апелляционной инстанции дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, установленных главой 39 ГПК РФ

48. Суд апелляционной инстанции при установлении в судебном заседании предусмотренных частью 4 статьи 330 ГПК РФ безусловных оснований для отмены судебного постановления суда первой инстанции на основании части 5 статьи 330 ГПК РФ выносит мотивированное определение о переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, которым обжалуемое судебное постановление суда первой инстанции не отменяется. Определение о переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, обжалованию не подлежит.

49. При переходе суда апелляционной инстанции к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции без учета особенностей, установленных главой 39 ГПК РФ, не применяется предусмотренный частью 6 статьи 327 ГПК РФ запрет на соединение и разъединение исковых требований, на изменение предмета или основания иска и размера исковых требований, на предъявление встречного иска, замену ненадлежащего ответчика и привлечение к участию в деле соответчика и третьих лиц.

Дополнительные (новые) доказательства принимаются судом апелляционной инстанции с учетом их относимости и допустимости независимо от того, могли быть они представлены в суде первой инстанции или нет.

50. Если суд апелляционной инстанции признает дело подготовленным исходя из полноты и достаточности собранных по делу доказательств, подтверждающих обстоятельства, имеющие значение для дела, а также с учетом мнения присутствующих в судебном заседании лиц, участвующих в деле, о возможности продолжения рассмотрения дела в этом же судебном заседании, он вправе в этом же судебном заседании рассмотреть дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ.

В случае необходимости совершения отдельных подготовительных действий (например, вызова свидетелей, оказания содействия лицам, участвующим в деле, в собирании и истребовании доказательств, назначения экспертизы, направления судебного поручения и т.п.) суд апелляционной инстанции в определении о переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, или в соответствии со статьей 147 ГПК РФ в отдельном определении о подготовке дела к судебному разбирательству указывает, какие действия следует совершить лицам, участвующим в деле, и в какой срок. В зависимости от объема, характера и продолжительности подготовительных действий новые дата и время судебного разбирательства могут быть назначены и отражены как в определении о переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, так и в отдельном определении о назначении дела к судебному разбирательству.

51. Переход к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, не является основанием для продления срока рассмотрения дела или исчисления его заново.

Полномочия суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы, представления

52. В соответствии со статьей 328 ГПК РФ по результатам рассмотрения дела суд апелляционной инстанции вправе оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобу, представление без удовлетворения; отменить или изменить решение суда полностью или в части и принять новое решение по делу либо прекратить производство по делу полностью либо в соответствующей части или оставить заявление без рассмотрения полностью или в части.

При наличии соответствующих оснований суд апелляционной инстанции вправе также оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения или прекратить по ним производство.

Судом апелляционной инстанции в соответствии с положениями статьи 3261 ГПК РФ и с соблюдением требований статей 39 и 173 ГПК РФ могут быть приняты отказ истца от иска, признание иска ответчиком, а также утверждено мировое соглашение. В случае принятия отказа истца от иска или утверждения мирового соглашения суд апелляционной инстанции отменяет решение суда первой инстанции и прекращает производство по делу.

53. При отмене решения суда первой инстанции суд апелляционной инстанции принимает по делу новое решение либо определение о прекращении производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения (статья 328 ГПК РФ). Направление дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции по общему правилу не допускается.

Вместе с тем, если решение суда подлежит отмене ввиду нарушения судом первой инстанции правил подсудности, суд апелляционной инстанции передает дело в соответствии с установленными процессуальным законом правилами подсудности в суд общей юрисдикции или в арбитражный суд, к подсудности которого законом отнесено рассмотрение этого дела в качестве суда первой инстанции (части 2, 21 статьи 33 ГПК РФ).

Если суд апелляционной инстанции придет к выводу о том, что решение суда первой инстанции, принятое только на основании признания иска ответчиком либо только в связи с истечением срока исковой давности или признанием неуважительными причин пропуска срока обращения в суд, без исследования и установления иных фактических обстоятельств дела (часть 41 статьи 198 ГПК РФ), является незаконным и (или) необоснованным, то он на основании части 1 статьи 330 и статьи 328 ГПК РФ отменяет решение суда первой инстанции. В такой ситуации с учетом положений абзаца второго части 1 статьи 327 ГПК РФ о повторном рассмотрении дела судом апелляционной инстанции оно подлежит направлению в суд первой инстанции для его рассмотрения по существу заявленных требований.

54. По делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, при наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 330 ГПК РФ, а также при признании судом апелляционной инстанции обоснованными доводов апелляционных жалобы, представления о том, что дело подлежало рассмотрению по общим правилам искового производства, суд апелляционной инстанции отменяет решение суда и направляет дело в суд первой инстанции для рассмотрения по общим правилам искового производства (часть 3 статьи 3351 ГПК РФ).

55. В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 330 ГПК РФ дело признается рассмотренным судом в незаконном составе, в частности, когда оно рассмотрено лицом, не наделенным полномочиями судьи, судья подлежал отводу по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 11, 2 части 1 и частью 2 статьи 16 ГПК РФ, а также если судья повторно участвовал в рассмотрении дела в нарушение положений статьи 17 ГПК РФ.

56. Нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, устанавливающих правила подсудности, не является основанием для применения судом апелляционной инстанции пункта 1 части 4 статьи 330 ГПК РФ.

Решение суда может быть отменено ввиду нарушения подсудности, если на нарушение правил подсудности указано в апелляционных жалобе, представлении и суд апелляционной инстанции установит, что лицо, подавшее жалобу, или прокурор, принесший представление, заявляли в суде первой инстанции ходатайство о неподсудности дела этому суду и о передаче его по подсудности в соответствующий суд или арбитражный суд либо что у них отсутствовала возможность заявить в суде первой инстанции такое ходатайство по причине их неизвещения о времени и месте судебного заседания или непривлечения к участию в деле либо вследствие невозможности явиться в суд по уважительной причине , а также если нарушены правила подсудности, установленные статьями 26 и 27 ГПК РФ, либо правила об исключительной подсудности.

57. Несоответствие резолютивной части мотивированного решения суда резолютивной части решения, объявленной в судебном заседании, является существенным нарушением норм процессуального права, влекущим отмену решения суда первой инстанции (пункт 4 части 1 статьи 330 ГПК РФ).

58. Правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним только формальным соображениям (часть 6 статьи 330 ГПК РФ), например из-за нарушения судом первой инстанции порядка судебных прений, необоснованного освобождения лица, участвующего в деле, от уплаты государственной пошлины и т.п. Характер допущенных судом первой инстанции нарушений, а также вопрос о том, могли ли они привести к неправильному разрешению спора, оценивается судом апелляционной инстанции в каждом конкретном случае исходя из фактических обстоятельств дела и содержания доводов апелляционных жалобы, представления.

59. Если при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции будет установлено, что апелляционные жалоба, представление поданы с пропуском установленного статьей 321 ГПК РФ срока и судом первой инстанции не рассмотрено заявление (ходатайство) о его восстановлении, суд апелляционной инстанции возвращает дело в суд первой инстанции (пункт 1 части 1 статьи 3251 ГПК РФ).

При отсутствии заявления (ходатайства) лица, подавшего апелляционные жалобу, представление с пропуском установленного законом срока на их подачу, о восстановлении этого срока суд апелляционной инстанции оставляет апелляционные жалобу, представление без рассмотрения по существу (пункт 4 статьи 328 ГПК РФ).

При подаче апелляционных жалобы, представления на судебное постановление, не подлежащее обжалованию в порядке апелляционного производства, суд апелляционной инстанции на основании части 4 статьи 1, пункта 1 части 1 статьи 134 и абзаца второго статьи 220 ГПК РФ прекращает производство по апелляционным жалобе, представлению.

Если при рассмотрении апелляционной жалобы лица, не привлеченного к участию в деле, будет установлено, что обжалуемым судебным постановлением не разрешен вопрос о правах и обязанностях этого лица, суд апелляционной инстанции на основании части 4 статьи 1 и пункта 4 статьи 328 ГПК РФ выносит определение об оставлении апелляционной жалобы без рассмотрения по существу.

60. В случае когда при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции будет установлено, что апелляционные жалоба, представление не отвечают требованиям части 3 статьи 322 ГПК РФ и в суде апелляционной инстанции отсутствует возможность устранения недостатков, суд апелляционной инстанции на основании части 4 статьи 1, абзаца четвертого статьи 222 и пункта 4 статьи 328 ГПК РФ выносит определение об оставлении апелляционных жалобы, представления без рассмотрения по существу.

61. Лицо, подавшее апелляционную жалобу, а также прокурор, принесший апелляционное представление, вправе отказаться как в целом, так и в части от апелляционных жалобы, представления в любое время до вынесения судом апелляционной инстанции апелляционного определения. Заявление об отказе от апелляционных жалобы, представления должно быть подано в суд апелляционной инстанции в письменной форме (статья 326 ГПК РФ).

В соответствии с частью 11 статьи 3, частью 1 статьи 35 ГПК РФ заявление об отказе от апелляционных жалобы, представления может быть подано в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Вопрос о принятии отказа от апелляционных жалобы, представления решается судом апелляционной инстанции в судебном заседании, назначенном для рассмотрения апелляционных жалобы, представления, в котором необходимо проверить полномочия лица на отказ от апелляционных жалобы, представления.

Если в соответствии со статьей 54 ГПК РФ в доверенности специально оговорено право представителя на апелляционное обжалование судебного постановления суда первой инстанции, то такой представитель также вправе отказаться от поданной им апелляционной жалобы при условии, что в доверенности специально не оговорено иное.

Суд апелляционной инстанции принимает отказ от апелляционных жалобы, представления, если установит, что такой отказ носит добровольный и осознанный характер.

При отказе прокурора от апелляционного представления, поданного в интересах другого лица, суд апелляционной инстанции продолжает рассмотрение дела, если лицо, в интересах которого подано апелляционное представление, либо его законный или уполномоченный представитель не заявят ходатайство о прекращении апелляционного производства (часть 4 статьи 1, часть 2 статьи 45 ГПК РФ).

Суд апелляционной инстанции на основании части 3 статьи 326 ГПК РФ выносит определение о принятии отказа от апелляционных жалобы, представления, которым прекращается апелляционное производство по соответствующим апелляционным жалобе, представлению.

После прекращения апелляционного производства в связи с отказом от апелляционных жалобы, представления обжалуемое судебное постановление суда первой инстанции вступает в законную силу, если оно не обжалуется в апелляционном порядке другими лицами.

Постановление суда апелляционной инстанции

Протокол судебного заседания суда апелляционной инстанции

62. По результатам рассмотрения дела по апелляционным жалобе, представлению суд апелляционной инстанции в соответствии с частью 1 статьи 329 ГПК РФ выносит постановление в форме апелляционного определения. Требования к содержанию апелляционного определения установлены частями 2 - 4 статьи 329 ГПК РФ.

63. Согласно положениям части 1 статьи 209 и части 5 статьи 329 ГПК РФ апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия, то есть немедленно со дня его объявления судом апелляционной инстанции в зале судебного заседания.

Объявление в судебном заседании суда апелляционной инстанции только резолютивной части апелляционного определения и отложение составления мотивированного апелляционного определения в пределах установленного законом срока для соответствующей категории дел не изменяют дату его вступления в законную силу. В то же время судья-председательствующий применительно к статье 193 ГПК РФ в судебном заседании разъясняет лицам, участвующим в деле, порядок ознакомления с мотивированным апелляционным определением. В мотивированном определении должно быть указано, когда оно изготовлено в окончательной форме.

64. Резолютивная часть апелляционного определения в соответствии с частями 2 и 4 статьи 329 ГПК РФ должна содержать выводы суда апелляционной инстанции о результатах рассмотрения апелляционных жалобы, представления в пределах полномочий, определенных в статье 328 ГПК РФ, а при необходимости - указание на распределение судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционных жалобы, представления.

Резолютивная часть апелляционного определения, вынесенного по результатам рассмотрения дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, должна в силу части 4 статьи 330 ГПК РФ содержать указание на отмену судебного постановления суда первой инстанции, вывод суда апелляционной инстанции по заявленным требованиям (удовлетворение или отказ в удовлетворении заявленных требований полностью или в части, прекращение производства по делу или оставление заявления без рассмотрения полностью или в части), а также указание на распределение судебных расходов.

65. При поступлении после вынесения апелляционного определения апелляционных жалобы, представления от других лиц на судебное постановление суда первой инстанции или на часть судебного постановления, оставленные без изменения судом апелляционной инстанции, в том числе в случае восстановления срока апелляционного обжалования, суд апелляционной инстанции на основании статьи 3301 ГПК РФ принимает такие жалобу, представление к своему производству и рассматривает их в порядке, предусмотренном главой 39 ГПК РФ. При этом дело может быть рассмотрено как в том же, так и в ином составе суда.

Если при рассмотрении вновь поступивших апелляционных жалобы, представления суд апелляционной инстанции придет к выводу о незаконности и необоснованности судебного постановления суда первой инстанции в той части, в которой оно было оставлено без изменения ранее вынесенным апелляционным определением, то оно отменяется или изменяется, а ранее вынесенное апелляционное определение в указанной части отменяется и принимается новое апелляционное определение. При отсутствии оснований для отмены или изменения судебного постановления суда первой инстанции суд апелляционной инстанции отказывает в удовлетворении вновь поступивших апелляционных жалобы, представления без указания на оставление без изменения ранее вынесенных судебных постановлений (часть 2 статьи 3301 ГПК РФ).

66. В силу части 5 статьи 327 ГПК РФ в ходе каждого судебного заседания суда апелляционной инстанции, а также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется протокол по правилам, предусмотренным главой 21 ГПК РФ, в том числе с использованием средств аудиозаписи.

Аудиопротоколирование не производится при рассмотрении дела и совершении отдельных процессуальных действий без извещения лиц, участвующих в деле, а также если никто из лиц, участвующих в деле, не явился в судебное заседание. Кроме того, использование аудиозаписи не допускается при рассмотрении дела в предусмотренных законом случаях в закрытом судебном заседании (часть 6 статьи 10 ГПК РФ). В указанных случаях обязательно ведется письменный протокол судебного заседания.

Замечания на протокол судебного заседания и аудиозапись судебного заседания, которые велись в суде апелляционной инстанции, рассматриваются председательствующим, подписавшим протокол, по правилам, предусмотренным статьей 232 ГПК РФ.

Обжалование определений суда первой инстанции

67. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 331 ГПК РФ в суд апелляционной инстанции обжалуются определения суда первой инстанции, возможность обжалования которых специально предусмотрена ГПК РФ, а также определения, которые исключают возможность дальнейшего движения дела.

К определениям, которые исключают возможность дальнейшего движения дела, относятся, в частности, определение об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа (статья 125 ГПК РФ), определение о прекращении производства по делу (статья 220 ГПК РФ), определение об оставлении заявления без рассмотрения (статья 222 ГПК РФ).

Определения, обжалование которых не предусмотрено ГПК РФ специально в отдельных нормах и которые не исключают возможность дальнейшего движения дела, исходя из положений части 3 статьи 331 ГПК РФ не могут быть обжалованы отдельно от решения суда первой инстанции. К таким определениям относятся, в частности, определения о принятии искового заявления (заявления) к производству суда первой инстанции, о подготовке дела к судебному разбирательству, об истребовании доказательств, об объединении дел в одно производство, о выделении требования в отдельное производство, об отложении судебного разбирательства, об оставлении искового заявления без движения. Возражения относительно указанных определений суда первой инстанции могут быть включены, соответственно, в апелляционные либо частную жалобу, представление (например, доводы о незаконном оставлении искового заявления без движения могут быть включены в частную жалобу на определение о возвращении искового заявления).

68. В силу части 1 статьи 333 ГПК РФ, за исключением изъятий, установленных данной статьей, на подачу частной жалобы, представления распространяются общие правила подачи апелляционных жалобы, представления, в частности, установленные частью 1 статьи 321 и статьей 322 ГПК РФ.

69. При подаче частной жалобы, представления прокурора на определение суда первой инстанции, которым производство по делу не завершено, а само дело еще не разрешено по существу в суде первой инстанции (например, на определения об обеспечении иска, об отказе в обеспечении доказательств и т.п.), в целях соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 61 ГПК РФ) в суд апелляционной инстанции может быть направлен вместе с описью всех имеющихся в деле документов сформированный по частной жалобе, представлению прокурора материал, состоящий из оригинала частной жалобы или представления прокурора и подлинника обжалуемого определения суда первой инстанции, а также из заверенных судом первой инстанции необходимых для их рассмотрения копий документов.

При необходимости суд апелляционной инстанции может истребовать из суда первой инстанции копии дополнительных материалов дела или материалы дела в целом.

После рассмотрения частной жалобы, представления прокурора на определение суда первой инстанции сформированный по частной жалобе, представлению прокурора материал приобщается к соответствующему гражданскому делу.

70. Частные жалобы и представления на определения суда первой инстанции, за исключением указанных в части 3 статьи 333 ГПК РФ, рассматриваются судом апелляционной инстанции без извещения лиц, участвующих в деле.

В сопроводительном письме о направлении в суд апелляционной инстанции дела (материала) с частной жалобой, представлением (за исключением определений, указанных в части 3 статьи 333 ГПК РФ), копия которого направляется лицам, участвующим в деле, суду первой инстанции следует указывать, что частная жалоба, представление рассматриваются в суде апелляционной инстанции без извещения и вызова лиц, участвующих в деле.

Частная жалоба, представление и в этом случае рассматриваются судом апелляционной инстанции в судебном заседании с обязательным ведением протокола по правилам, предусмотренным главой 21 ГПК РФ.

С учетом характера и сложности разрешаемого процессуального вопроса, а также с учетом доводов частной жалобы, представления и возражений относительно них суд апелляционной инстанции вправе по своей инициативе вызвать всех лиц, участвующих в деле, в судебное заседание.

Если обжалуемое определение суда первой инстанции исходя из требований ГПК РФ должно быть вынесено в суде первой инстанции в судебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле, то суд апелляционной инстанции в случае перехода на основании части 5 статьи 330 ГПК РФ к рассмотрению частной жалобы, представления прокурора по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения частной жалобы, представления прокурора.

В соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" информация о времени и месте рассмотрения частной жалобы, представления прокурора на определение суда первой инстанции должна размещаться на интернет-сайте суда апелляционной инстанции, а также в занимаемых судом апелляционной инстанции помещениях независимо от того, в каком порядке будут рассматриваться частная жалоба, представление прокурора (с извещением лиц, участвующих в деле, или без их извещения, в судебном заседании или нет).

71. По общему правилу, дела по частным жалобам и представлениям на определения судов первой инстанции, за исключением частных жалоб, представлений на перечисленные в части 3 статьи 333 ГПК РФ определения, рассматриваются в суде апелляционной инстанции единолично (часть 4 статьи 333 ГПК РФ), в том числе если суд пришел к выводу о необходимости рассмотрения дела в судебном заседании с вызовом лиц, участвующих в деле, или в установленных законом случаях перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ.

72. Исходя из положений части 1 статьи 333 ГПК РФ при проверке законности и обоснованности обжалуемого определения суда первой инстанции суд апелляционной инстанции руководствуется статьей 330 ГПК РФ, предусматривающей основания для отмены или изменения решения суда первой инстанции.

При отмене судом апелляционной инстанции определения суда первой инстанции полностью или в части суд апелляционной инстанции сам разрешает по существу процессуальный вопрос, по поводу которого было вынесено обжалуемое определение суда, например вопрос о восстановлении процессуального срока, применении обеспечительных мер и т.п.

Если судом первой инстанции не были разрешены вопросы, относящиеся к его ведению, например, о принятии искового заявления по причине незаконного или необоснованного вынесения определения о возвращении искового заявления, об отказе в его принятии, оставлении заявления без движения либо дело не рассматривалось по существу вследствие незаконного или необоснованного прекращения производства по делу, оставления заявления без рассмотрения, суд апелляционной инстанции, отменяя такие определения суда первой инстанции, направляет гражданское дело или материалы в суд первой инстанции для разрешения соответствующих вопросов или для рассмотрения дела по существу.

Разрешение иных вопросов, возникающих в связи с рассмотрением дела в суде апелляционной инстанции

73. В случае изменения судом апелляционной инстанции судебного постановления суда первой инстанции, а также в случае его отмены и принятия нового судебного постановления суд апелляционной инстанции изменяет или отменяет решение суда первой инстанции о распределении судебных расходов, в том числе если это сделано отдельным постановлением суда первой инстанции (часть 3 статьи 98 ГПК РФ).

Если суд апелляционной инстанции не изменил распределение судебных расходов, то в соответствии с частью 1 статьи 1031 ГПК РФ этот вопрос разрешается судом первой инстанции по заявлению заинтересованного лица, которое может быть подано в суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение трех месяцев со дня вынесения апелляционного определения. Данный срок может быть восстановлен судом первой инстанции в случае его пропуска по уважительным причинам (часть 2 статьи 1031 ГПК РФ).

74. Суд апелляционной инстанции, руководствуясь частью 2 статьи 200, статьей 2031 и абзацем вторым части 1 статьи 327 ГПК РФ, вправе по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в апелляционном определении описки или явные арифметические ошибки.

По заявлению лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции рассматривает вопросы о разъяснении апелляционного определения, которым было изменено решение суда первой инстанции или принято новое решение (статья 202 ГПК РФ), и о пересмотре апелляционного определения по вновь открывшимся или новым обстоятельствам (глава 42 ГПК РФ).

Заявление о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам апелляционного определения, которым изменено судебное постановление суда первой инстанции или принято новое судебное постановление, рассматривается судом апелляционной инстанции по правилам, предусмотренным главой 42 ГПК РФ, в судебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле, за исключением тех случаев, когда в соответствии с законом апелляционное определение вынесено в судебном заседании без извещения лиц, участвующих в деле, или без проведения судебного заседания.

Определения суда апелляционной инстанции об исправлении описки или явной арифметической ошибки, об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о разъяснении апелляционного определения, об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления, представления о пересмотре апелляционного определения по новым или вновь открывшимся обстоятельствам вступают в законную силу со дня их вынесения (часть 5 статьи 329 ГПК РФ).

75. При наличии обстоятельств, предусмотренных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 201 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции вправе по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, вынести дополнительное апелляционное определение. Вопрос о вынесении дополнительного апелляционного определения рассматривается судом апелляционной инстанции в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, за исключением тех категорий дел, которые в суде апелляционной инстанции рассматриваются без извещения лиц, участвующих в деле, и (или) без проведения судебного заседания.

При этом дополнительное апелляционное определение может быть вынесено не позднее установленного законом срока на кассационное обжалование апелляционного определения в кассационный суд общей юрисдикции, то есть в течение трех месяцев со дня вынесения апелляционного определения.

76. По смыслу статьи 428 ГПК РФ после рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, в том числе по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, исполнительный лист выдается судом первой инстанции, который рассматривал дело.

77. При выявлении случаев нарушения законности суд апелляционной инстанции вправе вынести частное определение и направить его в соответствующие организации или соответствующим должностным лицам, которые обязаны в течение месяца сообщить о принятых ими мерах (статья 226 ГПК РФ). Суд апелляционной инстанции также вправе вынести частное определение, если установит, что судом первой инстанции не проводилась подготовка дела к судебному разбирательству или такая подготовка была проведена не в полном объеме либо были допущены другие нарушения, которые привели к неправильному рассмотрению дела или к нарушению сроков его рассмотрения.

78. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 года N 13 "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции".

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов