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Рубрика: Происшествия

Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мошенники предпочитают звонить своим потенциальным жертвам в самое неудобное для них время: ранним утром, ночью, в разгар рабочего дня понедельника. При этом выбор вида мошеннической операции во многом завит от времени года, рассказали эксперты Центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Минфина России.

Фото: iStock
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"Задача злоумышленников - застать жертву в то время, когда ей сложнее всего критически анализировать информацию, - цитирует РИА Новости замдиректора центра Анну Горелик. - Поэтому необходимо приучить себя не принимать серьезные решения "здесь и сейчас". Лучше взять паузу, чтобы все обдумать или посоветоваться с близкими".

Прослеживается некая сезонность афер: зимой был всплеск кибермошенничества, весной в разы увеличилась активность телефонных мошенников, сейчас прогнозируют рост преступлений, связанных с онлайн-покупкой туристических продуктов и авиабилетов, поясняет директор института Владимир Назаров.

Специалисты отмечают, что алгоритмы, по которым действуют злоумышленники, постоянно меняются. В этой связи критичное отношение к любым неожиданным звонкам - залог сохранности вашего счета.

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