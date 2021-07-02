ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров более чем на миллиард рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-ОЙЛ". Компании признаны виновными в заключении картельного соглашения на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году.

"В результате действий трейдеров цены на нефтепродукты на бирже были завышены. Так как биржа носит для рынка нефтепродуктов индикативный характер, то это могло привести к общему повышению цен на топливо", - говорится в сообщении службы.

Каждая компания должна заплатить более 509 миллионов рублей.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено в феврале 2019 года. Компании пытались обжаловать решение о штрафе, однако 1 июля 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию ФАС.