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02.07.2021 11:00
Рубрика: Культура

Феликс Михайлов поставил в Москве танго-спектакль

Текст: Карина Липская
Спектакль "Биение. Сердце. Биение", совмещающий в себе элементы танцевального шоу, вокальные номера и декорации, напоминающие аргентинскую столицу, теперь можно увидеть в театре "Золотое кольцо". Своеобразный танго-театр - дело рук известного режиссера кино и телевидения Феликса Михайлова.
Фото: Маргарита Каррентс / Театр "Золотое кольцо" Фото: Маргарита Каррентс / Театр "Золотое кольцо"
Фото: Маргарита Каррентс / Театр "Золотое кольцо"

Спектакль органично скроен из множества танцевальных партий. Танго исполняется в разных вариациях - несколькими парами синхронно и асинхронно, артистом в классическом черном костюме и артисткой в страстном красном платье…

Фото: Пресс-служба Министерства культуры
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Есть исключительно мужской танец. Артисты исполняют его в костюмах аргентинских моряков. Именно так танцевали танго в конце XIX века - тогда в Аргентине было мало женщин, в Южную Америку эмигрировали в основном мужчины. Но основная цель подобных мужских танцевальных баталий - обратить на себя внимание дамы. "Наш мужской танец - это своего рода разборка между моряками и городскими. И конечно, понятно, из-за чего - из-за внимания женщины!" - комментирует этот номер артист Дмитрий Васин, победитель чемпионата мира по аргентинскому танго. Кроме подобного рода экспериментальных номеров, артисты исполняют и культовые композиции, более привычные для зрительского глаза: танго "caminito", написанное в 1920-е годы (в честь этой песни даже названа улица в легендарном квартале Ла Бока в Буэнос-Айресе), "tango muerte" - о смерти и любви и "libertango" - танго в "новом стиле".

Фото: Маргарита Каррентс / Театр "Золотое кольцо"

Разноплановые сюжеты объединяют в одно стихотворения о любви, жизни и смерти. Роль поэтессы исполняет актриса и режиссер-хореограф Ольга Прихудайлова. Танго можно танцевать в любом возрасте, в любой одежде, одной парой или несколькими, главное - делать это страстно. Именно эту идею хотели донести до зрителей создатели шоу - продюсер Влад Давыдов (один из авторов проекта оперы-променада "Пиковая Дама"), директор театра "Золотое кольцо" Григорий Костюк, а также режиссер Феликс Михайлов.

Фото: Маргарита Каррентс / Театр "Золотое кольцо"

Лейтмотив шоу - биение сердца. Эта метафора вынесена в название спектакля, она в ритме музыки и в декорациях. Художник-постановщик Руслан Мартынов, известный публике по иммерсивному шоу "Вернувшиеся", постарался на славу. Броский коллаж из разноцветных афиш начала XX века сменяется яркой плиткой с испанскими арабесками. Внезапно фальшь-стена рушится, образуя пролом в форме сердца. В этом проломе, словно пришелец из другого мира, в ослепительно ярком белом свете появляется один из артистов - победитель чемпионата мира по аргентинскому танго Дмитрий Васин.

Фото: Маргарита Каррентс / Театр "Золотое кольцо"
Фото: Валерий Кичин/РГ
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Создатели проекта хотели максимально приблизить атмосферу театра "Золотое кольцо" к жарким танцевальным ритмам Буэнос-Айреса. Пары в страстном танго кружатся уже в фойе. Здесь же можно заглянуть в гримерку, купить цветы у девушки в красной блузке (красного здесь вообще много) и попробовать горьковатый, но полезный традиционный для южноамериканской кухни напиток мате.

В иммерсивном театре грань между сценой и зрительным залом стерта. После представления, изучив базовые движения с профессиональными преподавателями, зрители сами могут станцевать это романтичный танец. А на выходе из театра каждому зрителю дают алую розу - символ любви и страсти.

Фото: Маргарита Каррентс / Театр "Золотое кольцо"
Культура Театр Музыкальный театр

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