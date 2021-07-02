Фермеры смогут жить на своих наделах

Фермерам разрешили строить дома на своих наделах. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

До сих пор земельное законодательство не позволяло крестьянским и фермерским хозяйствам иметь жилой дом на сельхозземлях, рядом с возделываемыми фермерами территориями, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту. Теперь же разрешается размещение жилого дома на участке сельхозназначения, который входит в состав имущества крестьянского или фермерского хозяйства.

В то же время для защиты сельских земель от массовой застройки жильем вводится ряд ограничений. Дом может быть только один, не выше трех этажей и площадью не более 500 кв.м. Кроме того, площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25 процента от площади земельного участка. То есть речь идет об участках примерно от 8 до 20 гектаров.

Региональные власти вправе определить муниципалитеты, на территории которых строительство фермерских домов запрещено.

Закон вступит в силу с марта 2022 года.