Фото: Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

47-летний Сергей Безруков, советский актер кино, театра и ТВ, режиссер, сценарист, продюсер, пародист, певец, гитарист, рэпер, рокер, артист дубляжа и театральный деятель готов еще глубже утвердиться в статусе многодетного отца.

Как явствует из сегодняшнего поста в официальном Instagram Сергея, супруга артиста, режиссер Анна Матисон, вновь беременна. Безруков разместил солнечное фото с женой, на котором признаки грядущего прибавления очень хорошо видны.

"Привет из Сочи, Дорогие мои, Хоррошие!!! Сегодня ДЕНЬ РЕЖИССЁРА… И мы работаем! Снимаем кино", - оповестил Безруков в своей неизменно энергичной манере (подача - авторская).

Подписчики искупали артиста в репликах восхищения и любви и похвалили за нового "Бендера".

Безруков и Матисон поженились в марте 2016-го. В июле того же года у них родилась дочь Мария, в ноябре 2018-го - сын Степан.

Кроме того, у Сергея есть дочь Александра и сын Иван от актрисы Кристины Смирновой.

С предыдущей супругой, актрисой Ириной Безруковой, совместных детей они не нажили.

Ранее многодетный отец со сцены поиронизировал насчет приглашение Ольги Бузовой в МХАТ (видео).