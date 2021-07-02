Постановление правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 года № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края (далее также - край), в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVTD-19)", распоряжением Правительства Хабаровского края от 13 февраля 2020 г. № 120-рп "О введении режима повышенной готовности" Правительство края постановляет:

1. Сохранить ограничения по:

- соблюдению обязательного масочного режима при нахождении во всех общественных местах, предприятиях, организациях, учреждениях всех форм собственности, в том числе:

в медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, помещениях (площадях) объектов розничной торговли, других организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения;

в федеральных государственных органах и их территориальных органах, государственных органах Хабаровского края, органах местного самоуправления муниципальных образований края;

в зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных (морских) вокзалов, речных (морских) портов, аэропортов, на парковках, на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, а также во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;

- приостановлению деятельности кальянных;

- запрету на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

2. Гражданам, находящимся на территории Хабаровского края, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

3. Установить, что проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных мероприятий осуществляется с очным количеством участников не более 10 человек, за исключением следующих особенностей:

- работа кинотеатров (кинозалов), театров, филармоний, домов культуры осуществляется при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 50 процентов от единой пропускной способности;

- оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организацию спортивной подготовки на объектах спорта, в том числе бассейнов, осуществляется при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 75 процентов от единой пропускной способности;

- проведение официальных международных, всероссийских, межрегиональных, краевых, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется с количеством участников не более 100 человек.

4. Органам исполнительной власти края, органам местного самоуправления муниципальных образований края, организациям независимо от организацио-нноправовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых связана с непосредственным взаимодействием с гражданами, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Хабаровского края:

5.1. Проводить мероприятия по усилению дезинфекционного режима, в том числе по измерению температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, использованию работниками гигиенических масок, а также по применению режима проветривания, текущей дезинфекции, увеличению кратности дезинфекции помещений, обеззараживанию воздуха и поверхностей в помещениях.

5.2. Обеспечить на входе в здания, строения, сооружения возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

5.3. Перевести на дистанционный режим работы:

- беременных женщин;

- работников в возрасте старше 65 лет, за исключением:

руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования;

работников, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, при наличии документа, подтверждающего факт вакцинации.

6. Органам исполнительной власти края в отношении находящихся в их ведении краевых государственных унитарных предприятий, краевых государственных учреждений организовать до особого распоряжения их работу при взаимодействии с гражданами по предварительной записи.

7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края проинформировать население Хабаровского края о мероприятиях, предусмотренных настоящим постановлением.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 2 июля 2021 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







