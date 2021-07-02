Юрист: Продажа и покупка сертификатов о вакцинации уголовно наказуема

Тем, кто продает или приобретает поддельные сертификаты о вакцинации, грозит серьезная ответственность - вплоть до лишения свободы, предупреждает доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"Вакцинация признана наиболее эффективным средством против распространения коронавирусной инфекции. Но некоторые граждане вместо законных способов защиты своего здоровья и здоровья окружающих идут по пути нарушения закона и приобретают поддельные справки о прохождении вакцинации. И все это для того, чтобы получить QR- код, с которым возможно посещение заведений общественного питания, приобретение путевок на отдых и реализация иных прав, которые частично сегодня ограничены в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой", - отмечает юрист.

И сразу же добавляет, что наказание за поддельную справку или сертификат серьезное. "Здесь действительно все достаточно прозрачно - ответственность может наступить по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание (ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года) за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, - пояснил юрист "Российской газете". - Кроме того не стоит забывать и о статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". За совершение данного преступления можно расстаться с 80 тысячами рублей в виде уголовного штрафа, либо в течение года потрудиться на исправительных работах, а в случае, если деяние по неосторожности повлекло смерть человека - то виновному грозит до пяти лет лишения свободы".

Поддельные справки и сертификаты бывают разными. Если они не проходят ни по каким базам данных, то, как уточняет Соловьев, такие действия образуют состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК России - мошенничество, то есть хищение денежных средств гражданина путем обмана или злоупотребления доверием.

"В данном случае продавец поддельной справки знает, что реализуемый им "документ" не проходит ни по каким базам данных и умышленно вводит покупателя в заблуждение относительно того, что у него возникнут такие же права, как и у вакцинированного гражданина", - отмечает юрист.

Однако в большинстве случаев изготовление поддельной справки представляет собой более сложный механизм. Это невозможно без участия в данной схеме нескольких звеньев: как правило, это продавец и недобросовестные работники сферы здравоохранения, которые имитируют процедуру прохождения гражданином всего цикла вакцинации, внося необходимые сведения в документы и базы данных.

"При этом им ничего не остается, как просто утилизовать, а проще говоря, выливать в раковину выделенный государством препарат. Стоимость самой распространенной сегодня вакцины составляет практически две тысячи рублей. Соответственно при уничтожении вакцины эти деньги фактически похищаются у государства. Кроме того такие действия наносят ущерб гражданину, так как поддельные справки продаются по цене от 5 до 30 тысяч рублей. В этом случае, члены таких групп могут привлекаться к уголовной ответственности по частям 1, 2, 3, 4 ст. 160 УК России (в зависимости от обстоятельств совершения преступного деяния). Им грозит наказание в виде денежного штрафа или до двух лет лишения свободы. Кроме того, должностные лица, участвующие в таком преступном промысле, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 285 УК России - злоупотребление должностными полномочиями. В дополнение к "черным дельцам" также может быть применена статья 327 УК России в части изготовления и сбыта заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей", - уточнил юрист.