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Рубрика: Происшествия

Юрист: Продажа и покупка сертификатов о вакцинации уголовно наказуема

Текст: Ольга Игнатова
Тем, кто продает или приобретает поддельные сертификаты о вакцинации, грозит серьезная ответственность - вплоть до лишения свободы, предупреждает доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Вакцинация признана наиболее эффективным средством против распространения коронавирусной инфекции. Но некоторые граждане вместо законных способов защиты своего здоровья и здоровья окружающих идут по пути нарушения закона и приобретают поддельные справки о прохождении вакцинации. И все это для того, чтобы получить QR- код, с которым возможно посещение заведений общественного питания, приобретение путевок на отдых и реализация иных прав, которые частично сегодня ограничены в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой", - отмечает юрист.

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И сразу же добавляет, что наказание за поддельную справку или сертификат серьезное. "Здесь действительно все достаточно прозрачно - ответственность может наступить по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание (ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года) за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, - пояснил юрист "Российской газете". - Кроме того не стоит забывать и о статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". За совершение данного преступления можно расстаться с 80 тысячами рублей в виде уголовного штрафа, либо в течение года потрудиться на исправительных работах, а в случае, если деяние по неосторожности повлекло смерть человека - то виновному грозит до пяти лет лишения свободы".

Поддельные справки и сертификаты бывают разными. Если они не проходят ни по каким базам данных, то, как уточняет Соловьев, такие действия образуют состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК России - мошенничество, то есть хищение денежных средств гражданина путем обмана или злоупотребления доверием.

"В данном случае продавец поддельной справки знает, что реализуемый им "документ" не проходит ни по каким базам данных и умышленно вводит покупателя в заблуждение относительно того, что у него возникнут такие же права, как и у вакцинированного гражданина", - отмечает юрист.

Однако в большинстве случаев изготовление поддельной справки представляет собой более сложный механизм. Это невозможно без участия в данной схеме нескольких звеньев: как правило, это продавец и недобросовестные работники сферы здравоохранения, которые имитируют процедуру прохождения гражданином всего цикла вакцинации, внося необходимые сведения в документы и базы данных.

"При этом им ничего не остается, как просто утилизовать, а проще говоря, выливать в раковину выделенный государством препарат. Стоимость самой распространенной сегодня вакцины составляет практически две тысячи рублей. Соответственно при уничтожении вакцины эти деньги фактически похищаются у государства. Кроме того такие действия наносят ущерб гражданину, так как поддельные справки продаются по цене от 5 до 30 тысяч рублей. В этом случае, члены таких групп могут привлекаться к уголовной ответственности по частям 1, 2, 3, 4 ст. 160 УК России (в зависимости от обстоятельств совершения преступного деяния). Им грозит наказание в виде денежного штрафа или до двух лет лишения свободы. Кроме того, должностные лица, участвующие в таком преступном промысле, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 285 УК России - злоупотребление должностными полномочиями. В дополнение к "черным дельцам" также может быть применена статья 327 УК России в части изготовления и сбыта заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей", - уточнил юрист.

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