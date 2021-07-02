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02.07.2021 09:18
Рубрика: В мире

Южная Корея посчитала AstraZeneca опасной для лиц моложе 50 лет

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: JOEL SAGET / AFP Фото: JOEL SAGET / AFP
Фото: JOEL SAGET / AFP

Власти Южной Кореи приняли решение повысить возрастной порог для вакцинации людей препаратом AstraZeneca до 50 лет. Причиной стала смерть относительно молодого мужчины, который умер после применения данной вакцины.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Мы провели сравнительный анализ риска возникновения тромбоза и совокупных положительных эффектов от применения вакцины AstraZeneca и приняли соответствующее решение в пользу гарантии безопасности наших граждан", - заявила в ходе брифинга для журналистов директор Агентства Республики Корея по контролю за распространением заболеваний Чон Ын Гён. Она пояснила, что отныне данная вакцина будет применяться в Южной Корее только для лиц от 50 лет и старше. Те же, кто уже был вакцинирован первым компонентом AstraZeneca и чей возраст младше 50 лет, во время второго этапа получат вакцину Pfizer.

Ранее возрастной порог применения препарата в Корее составлял 30 лет. Однако 16 июня в Южной Корее скончался мужчина в возрасте немногим старше 30 лет. 27 мая он был вакцинирован AstraZeneca в ходе первого этапа, но через несколько дней почувствовал себя плохо, 8 июня его госпитализировали, но спасти не смогли. В результате исследования южнокорейские врачи пришли к итоговому выводу о наличии прямой связи между вакцинацией AstraZeneca и летальным исходом. Препарат спровоцировал тромбоз, после чего уже наступила смерть. Этот случай стал первым в Южной Корее, когда было признано, что человек умер из-за вакцинации. Хотя случаи возникновения тромбоза при использовании AstraZeneca крайне редки, но они бывают, и теперь Корея решила принять дополнительные меры, чтобы не допустить и их.

Вместе с тем, сам процесс всеобщей вакцинации в Южной Корее продолжает идти без остановок. По данным на утро 2 июля, 29,9 процента населения были вакцинированы хотя бы одним компонентом двухуровневой вакцины, а 10 процентов полностью прошли процедуру прививания от COVID-19. Вакцинация в стране стартовала 26 февраля 2020 г. На данный момент Южная Корея одобрила применение четырех препаратов и все они западного производства: AstraZeneca, Pfizer, Janssen и Moderna.

В мире Восточная Азия Южная Корея Вакцинация от коронавируса

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