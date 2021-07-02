Южная Корея посчитала AstraZeneca опасной для лиц моложе 50 лет

Власти Южной Кореи приняли решение повысить возрастной порог для вакцинации людей препаратом AstraZeneca до 50 лет. Причиной стала смерть относительно молодого мужчины, который умер после применения данной вакцины.

"Мы провели сравнительный анализ риска возникновения тромбоза и совокупных положительных эффектов от применения вакцины AstraZeneca и приняли соответствующее решение в пользу гарантии безопасности наших граждан", - заявила в ходе брифинга для журналистов директор Агентства Республики Корея по контролю за распространением заболеваний Чон Ын Гён. Она пояснила, что отныне данная вакцина будет применяться в Южной Корее только для лиц от 50 лет и старше. Те же, кто уже был вакцинирован первым компонентом AstraZeneca и чей возраст младше 50 лет, во время второго этапа получат вакцину Pfizer.

Ранее возрастной порог применения препарата в Корее составлял 30 лет. Однако 16 июня в Южной Корее скончался мужчина в возрасте немногим старше 30 лет. 27 мая он был вакцинирован AstraZeneca в ходе первого этапа, но через несколько дней почувствовал себя плохо, 8 июня его госпитализировали, но спасти не смогли. В результате исследования южнокорейские врачи пришли к итоговому выводу о наличии прямой связи между вакцинацией AstraZeneca и летальным исходом. Препарат спровоцировал тромбоз, после чего уже наступила смерть. Этот случай стал первым в Южной Корее, когда было признано, что человек умер из-за вакцинации. Хотя случаи возникновения тромбоза при использовании AstraZeneca крайне редки, но они бывают, и теперь Корея решила принять дополнительные меры, чтобы не допустить и их.

Вместе с тем, сам процесс всеобщей вакцинации в Южной Корее продолжает идти без остановок. По данным на утро 2 июля, 29,9 процента населения были вакцинированы хотя бы одним компонентом двухуровневой вакцины, а 10 процентов полностью прошли процедуру прививания от COVID-19. Вакцинация в стране стартовала 26 февраля 2020 г. На данный момент Южная Корея одобрила применение четырех препаратов и все они западного производства: AstraZeneca, Pfizer, Janssen и Moderna.