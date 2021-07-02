Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 221-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Подпункт 5 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 2006, N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2260; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4591, 4594; 2013, N 52, ст. 6971; 2014, N 26, ст. 3387; N 30, ст. 4220, 4262; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; 2016, N 1, ст. 28; 2018, N 32, ст. 5114; N 53, ст. 8422; 2019, N 31, ст. 4453; N 51, ст. 7492; N 52, ст. 7768, 7771; 2020, N 29, ст. 4504; N 50, ст. 8061; 2021, N 1, ст. 44) изложить в следующей редакции:

"5) проекты технической документации на новые технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, новые вещества, которые могут поступать в окружающую среду, пестициды и агрохимикаты;".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 19 июля 1997 года N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 29, ст. 3510; 2003, N 2, ст. 153, 167; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 43, ст. 4412; 2008, N 26, ст. 3022; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 41, ст. 5189; 2017, N 17, ст. 2452; 2020, N 31, ст. 5067; 2021, N 1, ст. 61) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

"пестициды - вещества или смесь веществ, в том числе используемые в качестве регуляторов роста растений, феромонов, дефолиантов, десикантов и фумигантов, и препараты химического или биологического происхождения, предназначенные для борьбы с вредными организмами;

агрохимикаты - удобрения (минеральные, органические, органоминеральные, микробиологические), химические мелиоранты, предназначенные для питания растений и регулирования плодородия земель (почв). Не признаются агрохимикатами торф, отходы животноводства и растениеводства, ил, осадки сточных вод, используемые для производства органических и органо-минеральных удобрений, смешанные минеральные удобрения;";

б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"смешанные минеральные удобрения - механическая смесь двух и более минеральных удобрений в твердом агрегатном состоянии;";

в) абзац четвертый считать абзацем пятым;

г) абзац пятый считать абзацем шестым и в нем слова "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий организацию регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов" заменить словами "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса";

д) абзац шестой считать абзацем седьмым;

е) абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами восьмым и девятым и изложить их в следующей редакции:

"разработчик - юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляющие разработку пестицидов и (или) агрохимикатов, включая исследование их эффективности, а также изучение их влияния на здоровье людей и окружающую среду;

регистрационный образец - партия незарегистрированного пестицида или агрохимиката, ограниченная по объему в соответствии с программой регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката, предназначенная для проведения регистрационных испытаний;";

ж) абзацы девятый и десятый считать соответственно абзацами десятым и одиннадцатым и признать их утратившими силу;

з) абзацы одиннадцатый - пятнадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым - шестнадцатым;

и) дополнить абзацами следующего содержания:

"программа регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката - документ, определяющий объем, порядок и срок проведения регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката, а также количество пестицида или агрохимиката, необходимое для проведения регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката, а в случае проведения регистрационных испытаний пестицида также содержащий указание на его назначение;

заявитель - изготовитель или разработчик, подавшие заявку на проведение регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката, заявку на проведение экспертизы регламентов применения пестицида или агрохимиката, заявку на проведение экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката, заявку на государственную регистрацию пестицида или агрохимиката;

изготовитель - юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе иностранный изготовитель, осуществляющие от своего имени производство и реализацию пестицидов и (или) агрохимикатов;

свидетельство о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката - документ, подтверждающий факт государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката и внесения этих пестицида и (или) агрохимиката в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации;

обращение пестицидов и агрохимикатов - производство, применение, реализация, транспортировка, хранение, уничтожение, расфасовка, утилизация, обезвреживание, захоронение, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации;

организации, проводящие регистрационные испытания (далее - организации), - юридические лица, осуществляющие регистрационные испытания пестицидов и агрохимикатов на территории Российской Федерации;

аналитический стандарт действующего вещества пестицида - образец или эталон действующего вещества пестицида, необходимый для контроля микроколичеств пестицидов в сельскохозяйственной продукции, лекарственном сырье, пищевой продукции, окружающей среде.";

2) часть вторую статьи 2 после слов "разработке, производстве," дополнить словом "расфасовке,";

3) часть третью статьи 3 признать утратившей силу;

4) в статье 7:

а) в части первой слово "специально" исключить;

б) в части второй слова "Специально уполномоченные" заменить словом "Уполномоченные";

5) статью 8 изложить в следующей редакции:

"Статья 8. Государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов

Государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса, в установленном им порядке на основе заключений экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, проводимой в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона.

Срок действия государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов составляет десять лет, если иное не установлено настоящей статьей.

Срок действия государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов составляет три года в случае, если в заключении санитарно-эпидемиологической экспертизы пестицида или агрохимиката или в заключении государственной экологической экспертизы проекта технической документации на пестицид или агрохимикат содержатся рекомендации к государственной регистрации сроком на три года, а также рекомендации о проведении дополнительных исследований по оценке опасности негативного воздействия пестицидов и агрохимикатов на здоровье людей и окружающую среду.

Срок действия свидетельства о регистрации минерального удобрения не ограничен.

По результатам экспертизы пестицида или агрохимиката заявителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса, выдается свидетельство о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката, в том числе при реорганизации и (или) изменении наименования заявителя.

Форма свидетельства устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

Свидетельство о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката прекращает свое действие в случае, если пестицид или агрохимикат исключен из Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

Основаниями для отказа в государственной регистрации пестицида или агрохимиката являются:

санитарно-эпидемиологическое заключение о несоответствии пестицида или агрохимиката санитарно-эпидемиологическим требованиям, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора);

отрицательное заключение государственной экологической экспертизы проекта технической документации на пестицид или агрохимикат, выданное федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы;

отрицательное заключение экспертизы регламентов применения пестицида или агрохимиката, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса;

неуплата государственной пошлины за государственную регистрацию пестицида или агрохимиката либо за внесение изменений в свидетельство о государственной регистрации пестицида или агрохимиката;

несоответствие содержания отчетов, указанных в части одиннадцатой статьи 10 настоящего Федерального закона, информации о пестициде или агрохимикате, представленной заявителем в целях их государственной регистрации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса, содержанию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии пестицида или агрохимиката санитарно-эпидемиологическим требованиям, заключению государственной экологической экспертизы проекта технической документации на пестицид или агрохимикат.

Отказ в государственной регистрации пестицида или агрохимиката либо уклонение соответствующего органа от государственной регистрации пестицида или агрохимиката могут быть обжалованы в судебном порядке.

В целях обеспечения безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов заявитель не позднее 30 дней со дня регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов предоставляет в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю (надзору) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, образцы пестицидов и агрохимикатов (не более 1 килограмма (литра), а также аналитические стандарты действующих веществ пестицидов (не более 50 граммов (миллилитров), входящих в его состав, и методики их определения.

Образцы пестицидов и агрохимикатов, а также аналитические стандарты действующих веществ пестицидов, входящих в их состав, и методики их определения предоставляются однократно в течение срока действия государственной регистрации пестицида и агрохимиката.

Пестицид или агрохимикат вносится в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, ведет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса.

Предоставление информации, содержащейся в материалах, представленных заявителем в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору), в федеральный орган исполнительной власти в области государственной экологической экспертизы, без согласия заявителя не допускается.";

6) дополнить статьей 81 следующего содержания:

"Статья 81. Внесение дополнений к свидетельству о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката

В случае изменения сферы применения и (или) регламентов применения пестицида или агрохимиката вносится дополнение к свидетельству о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката.

Дополнение к свидетельству о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката оформляется при наличии соответствующих заключений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Форма указанного дополнения к свидетельству устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

Дополнение к свидетельству о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката прекращает свое действие в случае, если пестицид или агрохимикат исключен из Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.";

7) статьи 9 и 10 изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Государственный реестр свидетельств государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов

Государственный реестр свидетельств государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов содержит сведения о выданном свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката, о дополнении к свидетельству о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката, об изменении сферы применения и (или) регламентов применения пестицида или агрохимиката.

По запросу заявителя либо уполномоченных им юридического лица или индивидуального предпринимателя о выдаче выписки из государственного реестра свидетельств государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия заявления, выдает выписку из государственного реестра свидетельств государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов. К указанному заявлению прилагается копия доверенности или ее перевод на русский язык, заверенные в установленном порядке.

Типовая форма выписки из государственного реестра свидетельств государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов, форма заявления о выдаче выписки из государственного реестра свидетельств государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

Исключение пестицида или агрохимиката из Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, изменение регламентов применения пестицида или агрохимиката и (или) срока государственной регистрации до истечения срока действия государственной регистрации осуществляются по решению Межведомственной комиссии по вопросам безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на основании заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы пестицида или агрохимиката, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), и (или) заключения государственной экологической экспертизы проекта технической документации на пестицид или агрохимикат, выданного федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, с указанием ранее неизвестных опасных для здоровья людей или окружающей среды свойств, присущих этим пестициду или агрохимикату.

Организацию регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса.

Статья 10. Регистрационные испытания пестицидов и агрохимикатов

Регистрационные испытания пестицидов и агрохимикатов проводятся для разработки и обоснования регламентов применения пестицидов и агрохимикатов. Указанные регламенты обеспечивают эффективность применения пестицидов и агрохимикатов и их безопасность для здоровья людей и окружающей среды.

В качестве результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов признаются:

результаты регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, полученные от юридических лиц, которые имеют необходимое научное и материально-техническое обеспечение, специалистов соответствующего профиля и квалификации и допущены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса, к проведению регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор);

результаты неклинических лабораторных исследований пестицида, полученные в российских испытательных лабораториях (центрах), признанных соответствующими принципам надлежащей лабораторной практики;

результаты неклинических лабораторных исследований пестицида, полученные в иностранных испытательных лабораториях (центрах) и содержащие данные об остаточном количестве действующего вещества пестицида в сельскохозяйственной продукции.

Заявители обязаны для проведения регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов оплачивать регистрационные испытания заявленных пестицидов или агрохимикатов и предоставлять бесплатно:

регистрационные образцы пестицидов или агрохимикатов;

аналитический стандарт действующего вещества пестицида;

информацию о методах аналитического контроля пестицида.

Регистрационные испытания каждого пестицида с целью определения эффективности и безопасности его использования, разработки регламентов применения пестицидов проводятся на территории Российской Федерации.

В рамках регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов допускается проведение их исследований в научных целях.

Регистрационные испытания пестицидов и агрохимикатов включают в себя:

определение эффективности применения пестицидов и агрохимикатов и разработку регламентов их применения, осуществляемые юридическими лицами, допущенными к проведению регистрационных испытаний;

оценку опасности негативного воздействия пестицидов и агрохимикатов на здоровье людей и разработку гигиенических нормативов, санитарно-эпидемиологических требований, осуществляемые научно-исследовательскими учреждениями и организациями, подведомственными федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), и аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, в качестве органов инспекции или в качестве испытательных лабораторий (центров), проводящих исследования (испытания) и измерения в области оценки опасности негативного воздействия пестицидов и агрохимикатов на здоровье людей с оценкой указанного воздействия (далее - научно-исследовательские учреждения и организации);

экологическую оценку регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, осуществляемую юридическими лицами, допущенными к проведению регистрационных испытаний.

Регистрационные испытания пестицидов и агрохимикатов проводятся в соответствии с программой регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката, разработанной организациями.

Организации допускаются к проведению регистрационных испытаний в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

Разработка, утверждение программ регистрационных испытаний пестицидов или агрохимикатов осуществляются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

По окончании регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов подтверждается эффективность применения пестицидов и агрохимикатов, а также их безопасность для здоровья людей и окружающей среды.

По результатам регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов составляются отчеты, форма которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.

Организации, допущенные к проведению регистрационных испытаний и ответственные за подготовку экспертных заключений, на основании отчетов по результатам регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов подготавливают для заявителя экспертные заключения, содержащие рекомендацию к государственной регистрации пестицида или агрохимиката с указанием регламентов их применения и сведений об эффективности применения пестицида или агрохимиката либо мотивированный отказ в такой рекомендации.";

8) дополнить статьей 101 следующего содержания:

"Статья 101. Экспертиза результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов

Экспертиза результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса.

Экспертиза результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов предназначена для подтверждения проведения необходимого объема регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов для определения их биологической эффективности, безопасности их применения для здоровья людей и окружающей среды, что отражается в заключении экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, включающем информацию об ограничениях, необходимых для выполнения санитарно-эпидемиологических требований, а также требований в сфере охраны окружающей среды.

Экспертиза результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов включает в себя:

санитарно-эпидемиологическую экспертизу, осуществляемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор);

государственную экологическую экспертизу проекта технической документации на пестицид или агрохимикат, осуществляемую федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы;

экспертизу регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, организуемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса.

Состав проекта технической документации на пестицид или агрохимикат устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области охраны окружающей среды, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на организацию и проведение государственной экологической экспертизы.";

9) в статье 11:

а) в части второй слова "шесть месяцев" заменить словами "три месяца";

б) в части третьей слова "Граждане или юридические лица, подавшие заявки на государственную регистрацию пестицидов и (или) агрохимикатов, а также разработчики" заменить словом "Заявители";

в) в части пятой слова "специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий организацию регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов" заменить словами "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса";

10) абзац второй части 3 статьи 151 после слов "расположенные в" дополнить словом "специализированных";

11) в статье 17:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"В целях обеспечения потребителей информацией о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами изготовитель обязан обеспечить каждую единицу тары упакованных пестицида или агрохимиката либо тары с расфасованными пестицидом или агрохимикатом рекомендациями о транспортировке, применении, хранении пестицида и агрохимиката тарной этикеткой на пестицид или агрохимикат с предупредительной маркировкой с информацией об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении. Рекомендации о транспортировке, применении, хранении агрохимикатов, отгружаемых насыпью, а также тарная этикетка с предупредительной маркировкой приобщается к товаросопроводительным документам.";

б) в части второй слова "и хранении пестицидов и агрохимикатов и к тарной этикетке" заменить словами ", хранении пестицидов и агрохимикатов, об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении, а также к тарной этикетке", слова "специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий организацию регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов" заменить словами "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса";

в) часть третью изложить в следующей редакции:

"Не допускается обращение пестицидов или агрохимикатов без обеспечения каждой единицы тары с расфасованным пестицидом или агрохимикатом рекомендациями о применении, транспортировке, хранении пестицида и агрохимиката, тарной этикеткой на пестицид и агрохимикат с предупредительной маркировкой, содержащей информацию о рисках и (или) опасности для здоровья людей и окружающей среды, а также информацию об их обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении. Требования к упаковке и маркировке пестицидов и агрохимикатов установлены правом Евразийского экономического союза.";

12) в части первой статьи 18:

а) в абзаце третьем слово "выпуск" заменить словом "производство";

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"обеспечивать производство аналитических стандартов действующих веществ в целях контроля микроколичеств пестицидов в сельскохозяйственной продукции, лекарственном сырье и продуктах питания, окружающей среде;";

в) абзац пятый после слова "прекращать" дополнить словами "производство и";

13) в части второй статьи 20 слово "специально" исключить;

14) статью 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Ввоз пестицидов и агрохимикатов в Российскую Федерацию

Ввоз в Российскую Федерацию зарегистрированных в соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, пестицидов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации на основании лицензии, выдаваемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешней торговли, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса.

Основанием для выдачи лицензии на ввоз пестицидов является заключение (разрешительный документ), выдаваемое федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса.

Ввоз регистрационных образцов пестицидов для проведения регистрационных испытаний (мелкоделяночных и производственных испытаний) и (или) научных исследований осуществляется без государственной регистрации в количестве, необходимом для проведения регистрационных испытаний (мелкоделяночных и производственных испытаний) и (или) научных исследований пестицида в соответствии с программой регистрационных испытаний, при наличии заключения (разрешительного документа), выдаваемого федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса.

Ввоз пестицидов физическими лицами в качестве товаров для личного пользования запрещен.

Ввоз агрохимикатов в Российскую Федерацию осуществляется при наличии свидетельства о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката.

Порядок выдачи заключения (разрешительного документа) на ввоз пестицидов, включая перечень документов и сведений, необходимых для его получения, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.";

15) в статье 211

а) наименование после слов "агрохимикатами в" дополнить словом "специализированных";

б) часть вторую после слов "агрохимикатами в" дополнить словом "специализированных";

в) в части четвертой слова "в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, в том числе" исключить;

16) часть четвертую статьи 22 признать утратившей силу;

17) в статье 23:

а) в части первой слова "Граждане и юридические лица" заменить словами "Юридические лица и индивидуальные предприниматели";

б) часть вторую признать утратившей силу;

18) в статье 24:

а) в наименовании слова "и захоронение" исключить;

б) в части первой слова "и захоронение" исключить, слово "гражданами" заменить словами "гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями,";

в) в части второй слова "со специально уполномоченным" заменить словами "с уполномоченным", слова "и специально уполномоченным" заменить словами "и уполномоченным".

Статья 3

Часть 1 статьи 711 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2018, N 32, ст. 5130; 2020, N 24, ст. 3738; 2021, N 1, ст. 56) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10) организациями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", по направлениям подготовки и специальностям сфер сельского хозяйства и инженерии.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2020 года N 520-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О зерне" и статью 14 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 11, ст. 59) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в подпункте "в" пункта 9:

абзац шестой после слова "отчество" дополнить словами "(при наличии)";

в абзаце седьмом слова "об организациях" заменить словами "о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях";

абзац девятый после слов "с территории Российской Федерации" дополнить словами ", последующая (промышленная) переработка";

дополнить новыми абзацами двадцатым - двадцать вторым следующего содержания:

"о результатах экспертизы зерна о возврате партии зерна или об утилизации партии зерна;

о лабораторных исследованиях при ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации партии зерна в целях оформления товаросопроводительного документа на партию зерна;

о результатах федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.";

абзац двадцатый считать абзацем двадцать третьим и в нем слова "о закладке в государственный резерв, хранении в составе государственного резерва и их выпуске" заменить словами "информация о зерне и продуктах переработки зерна при закладке в государственный резерв, хранении в составе государственного резерва и их выпуске";

абзацы двадцать первый и двадцать второй считать соответственно абзацами двадцать четвертым и двадцать пятым;

абзац двадцать третий считать абзацем двадцать шестым и дополнить его предложением следующего содержания: "Оператором Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна является государственное бюджетное учреждение, подведомственное федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.";

абзацы двадцать четвертый - тридцать второй считать соответственно абзацами двадцать седьмым - тридцать пятым;

б) абзац третий подпункта "б" пункта 10 изложить в следующей редакции:

"Порядок проведения лабораторных исследований при ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации партии зерна в целях оформления товаросопроводительного документа на партию зерна утверждает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса. Перечень лабораторных исследований при ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации партии зерна размещается на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

2) статью 3 изложить в следующей редакции:

"Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "б" пункта 9 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2022 года.

3. Подпункт "г" пункта 9, подпункт "б" пункта 10 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2022 года.

4. Положения абзаца четвертого части третьей, частей пятой и одиннадцатой статьи 171 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4973-I "О зерне" применяются с 1 июля 2022 года.".

Статья 5

В части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 522-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" в части совершенствования государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 61) слово "января" заменить словом "июля".

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статьи 4 и 5 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункты 10 и 15 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2021 года.

4. Статья 3 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин