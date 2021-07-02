Изменились правила заполнения деклараций на экспорт на ряд товаров

Правительство запретило неполное или периодическое таможенное декларирование на некоторые экспортные товары. В них вошли пшеница, древесина, лом, металлопродукция. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, в перечень также включены рожь, ячмень, кукуруза, гречиха, подсолнечное масло, белая жесть, медные сплавы.

Как пояснили в Федеральной таможенной службе, при неполном декларировании можно не указывать сведения, которые не известны на момент подачи таможенной декларации об упаковке, получателе партии и стране назначения, транспортных средствах для вывоза товара. Периодическое декларирование применяется к товарам, в отношении которых не могут быть представлены точные сведения об их количестве или таможенной стоимости.

Послабления в таможенном декларировании распространяются на те товары, которые экспортируются в государства Евразийского экономического союза. Однако иногда этим пользовались недобросовестные экспортёры, которые корректировали сведения о товаре, чтобы избежать привлечения к ответственности. Например, могло остаться неизвестным количество древесины, которое вывозилось из страны.