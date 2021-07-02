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Рубрика: В мире

Израильские ВВС нанесли удары по позициям группировок в секторе Газа

Авиация Израиля подвергла бомбардировке ряд целей в секторе Газа. Такую информацию в ночь на пятницу распространила палестинская радиостанция "Саут Аль-Акса".

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По ее данным, налетам подверглись расположения группировок, связанных с контролирующим прибрежный анклав движением ХАМАС. Удары были нанесены по центральной части сектора двумя ракетными снарядами, пишет ТАСС.

Ранее самолеты израильских ВВС осуществляли налеты на Газу 16 и 18 июня. Тогда удары были нанесены по военным объектам ХАМАС. Это было сделано в ответ на запуск воздушных шаров с горючими веществами и взрывчаткой в сторону территории еврейского государства.

Напомним, с 21 мая между еврейским государством и палестинскими радикалами из прибрежного анклава действует режим прекращения огня. До этого на протяжении 11 дней они обменивались ракетными ударами. В результате погибли 256 жителей сектора Газа, еще около двух тысяч получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.

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