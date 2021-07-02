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02.07.2021 09:09
Рубрика: Власть

Кабмин одобрил законопроект об индексации выплат жертвам преступлений

Текст: Владислав Куликов
Правительство России одобрило законопроект, позволяющий повышать в случае долгого ожидания гражданам выплаты, которые были присуждены судом. Причем, условные проценты начнут набегать сразу после вступления в силу судебного решения. На повышение смогут рассчитывать, например, жертвы преступлений.

Председатель Правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев отметил, что законопроект направлен на установление механизма индексации присужденных человеку денежных сумм.

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"Институт индексации направлен на компенсацию потерь в том случае, когда выплаты затягиваются. По сути, речь идет о восстановлении справедливости. Согласно подготовленным поправкам, предлагается производить индексацию со дня вынесения решения суда на день его исполнения", - рассказал Груздев.

Он подчеркнул, что индексация направлена на поддержание покупательной способности присужденной судом суммы, не является мерой гражданской или иной ответственности и применяется вне зависимости от вины лица, обязанного выплатить компенсацию, в задержке ее выплаты.

"Единственным основанием для индексации взысканных сумм является их обесценивание на день фактического исполнения решения суда. Конечно, индексация будет применяться во всех случаях, когда суд назначил какие-то выплаты в пользу человека. Например, могут индексироваться выплаты, взысканные в пользу потребителей", - пояснил Груздев.

Также потребовать индексации смогут жертвы преступлений в том случае, если приходится длительное время ждать выплат от осужденных в качестве компенсации причиненного вреда.

"По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год только в качестве компенсации вреда, причиненного хищениями, в пользу потерпевших взыскано более 5,9 миллиарда рублей. Естественно, в целом в пользу жертв преступлений взыскивается гораздо больше", - резюмировал председатель правления АЮР.

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