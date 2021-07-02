Кабмин одобрил законопроект об индексации выплат жертвам преступлений

Правительство России одобрило законопроект, позволяющий повышать в случае долгого ожидания гражданам выплаты, которые были присуждены судом. Причем, условные проценты начнут набегать сразу после вступления в силу судебного решения. На повышение смогут рассчитывать, например, жертвы преступлений.

Председатель Правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев отметил, что законопроект направлен на установление механизма индексации присужденных человеку денежных сумм.

"Институт индексации направлен на компенсацию потерь в том случае, когда выплаты затягиваются. По сути, речь идет о восстановлении справедливости. Согласно подготовленным поправкам, предлагается производить индексацию со дня вынесения решения суда на день его исполнения", - рассказал Груздев.

Он подчеркнул, что индексация направлена на поддержание покупательной способности присужденной судом суммы, не является мерой гражданской или иной ответственности и применяется вне зависимости от вины лица, обязанного выплатить компенсацию, в задержке ее выплаты.

"Единственным основанием для индексации взысканных сумм является их обесценивание на день фактического исполнения решения суда. Конечно, индексация будет применяться во всех случаях, когда суд назначил какие-то выплаты в пользу человека. Например, могут индексироваться выплаты, взысканные в пользу потребителей", - пояснил Груздев.

Также потребовать индексации смогут жертвы преступлений в том случае, если приходится длительное время ждать выплат от осужденных в качестве компенсации причиненного вреда.

"По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год только в качестве компенсации вреда, причиненного хищениями, в пользу потерпевших взыскано более 5,9 миллиарда рублей. Естественно, в целом в пользу жертв преступлений взыскивается гораздо больше", - резюмировал председатель правления АЮР.