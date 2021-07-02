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Рубрика: Общество

Под строгим режимом

Как не заболеть в своей квартире
Текст: Ирина Лозовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8495)
Угодить на нас сложно. Еще недавно сетовали на отсутствие настоящего летнего тепла. Теперь ищем спасения от жары. И... у друзей именно в этот зной вышел из строя кондиционер. Решили срочно купить новый. Позвонили по указанному в интернете телефону. Им вежливо ответили: "Сейчас кондиционеров в наличии нет. Позвоните в середине июля". А мастер по ремонту спасительной техники объявил такую цену... И вот тут я вместо сочувствия решила провести некий ликбез на тему: как не заболеть в жару из-за кондиционера. Ведь риск заработать простуду летом не меньше, чем зимой. И виной тому нередко... кондиционер. Как же быть?

Специалисты рекомендуют не устанавливать на нем низкие температуры. Да, воздух станет приятно холодным. Но это может привести к снижению температуры не только в помещении, но и в вашем теле. А когда в помещении холодно, а на улице жарко, организм подвергается чрезмерной нагрузке. Любители сидеть под кондиционером чаще других хворают летом. Они страдают от насморка, заболеваний горла. Совет? Он довольно прост. Хотя, как это часто бывает, ему не торопятся следовать. А зря!

Фото: Александр Корольков
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Чтобы летом избежать простудных заболеваний, в помещении, где вы находитесь, не стоит устанавливать температурный режим ниже 24 градусов. Разница между температурой воздуха на улице и в доме не должна быть больше 7 градусов. Потоки холодного воздуха от кондиционера не должны попадать прямо на вас. И спать под ними нельзя. Кондиционер не снимает необходимости каждый день рано утром и поздно вечером проветривать жилище. И пару слов не о кондиционере. В жару пить хочется. Квас или иной напиток из холодильника желательны. Остановитесь! Закройте дверь холодильника! Отдайте предпочтение чашке горячего чая.

Общество Здоровье

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