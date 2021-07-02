Как защитить кожу при ношении масок

- Не нужно увлекаться очищением кожи, - говорит Ирена Шливко. - Любое очищение лишает кожу защитных свойств. Важно грамотное увлажнение. Если появились признаки раздражения в местах контакта с маской, надо использовать специальные защитные средства. Это хорошо известный молодым мамам крем под подгузник, а также лечебная косметика с названиями препаратов на "цико-".
Крем нужно наносить под маску тонким слоем. Что касается крема для рук, то тут два варианта: более тяжелый и жирный - на ночь, более легкий - в течение дня. После тщательного мытья рук стоит воспользоваться кремом, потому что обезжиренная кожа нуждается в дополнительной защите. Если на руках или на лице появилось раздражение, зуд, нужно показаться дерматологу. Нельзя запускать ситуацию, заниматься самолечением, бесконтрольно используя гормональные или антибактериальные препараты.
Любой начавшийся процесс может трансформироваться в хроническое кожное заболевание. От нас уйдет коронавирус, уйдут маски, перчатки и антисептики, а хроническое кожное заболевание может остаться.