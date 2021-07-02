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02.07.2021 01:15
Рубрика: Общество

Без раздражения

Как защитить кожу при ношении масок
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8495)
Коронавирус атакует, а потому ношение масок и перчаток не отменяется. Но они иногда вызывают раздражение кожи. А летом ситуацию усугубляют жара и влажность. Как защитить кожу и что делать, если контактный дерматит уже возник? Доктор медицинских наук Ирена Шливко советует обратить внимание на подбор маски. Чтобы не было проблем с кожей, она должна быть максимально комфортна и по составу материала, и по размеру. И помните: маска, которая полежала в кармане или в сумке, бесполезна, ее необходимо менять.

- Не нужно увлекаться очищением кожи, - говорит Ирена Шливко. - Любое очищение лишает кожу защитных свойств. Важно грамотное увлажнение. Если появились признаки раздражения в местах контакта с маской, надо использовать специальные защитные средства. Это хорошо известный молодым мамам крем под подгузник, а также лечебная косметика с названиями препаратов на "цико-".

Фото: Сергей Михеев
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Крем нужно наносить под маску тонким слоем. Что касается крема для рук, то тут два варианта: более тяжелый и жирный - на ночь, более легкий - в течение дня. После тщательного мытья рук стоит воспользоваться кремом, потому что обезжиренная кожа нуждается в дополнительной защите. Если на руках или на лице появилось раздражение, зуд, нужно показаться дерматологу. Нельзя запускать ситуацию, заниматься самолечением, бесконтрольно используя гормональные или антибактериальные препараты.

Любой начавшийся процесс может трансформироваться в хроническое кожное заболевание. От нас уйдет коронавирус, уйдут маски, перчатки и антисептики, а хроническое кожное заболевание может остаться.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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