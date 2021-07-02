Каким Соединенные Штаты оставляют после себя Афганистан

В пятницу американские войска покинули свою главную военную базу в афганском Баграме. Хотя несколько подразделений Пентагона еще не выведены с другой базы в столице Кабуле, уход американских солдат из Баграма фактически положил конец самой продолжительной войне в истории Америки, многолетней операции, которая изначально получила название "Несокрушимая свобода". Полный вывод американских войск из страны еще не завершен, но ожидается очень скоро, а сама передача аэропорта афганским правительственным силам перешла без помпы, фанфар, лишнего шума и, как принято, сейчас говорить, без какого-либо пиара. "Все американские солдаты и военнослужащие НАТО покинули авиабазу Баграм", - сказал Reuters высокопоставленный сотрудник службы безопасности США.

Контингент из 650 американских военнослужащих останется в Афганистане на неопределенный срок, главным образом в посольстве США, исходя из соображений дипломатической безопасности. Технически силы США не участвовали в наземных боях в Афганистане с 2014 года. Но с тех пор контртеррористические войска преследовали и поражали экстремистов, в том числе с помощью самолетов, базирующихся в Афганистане. Этих ударных самолетов сейчас нет, а авиаудары, наряду с любой материально-технической поддержкой афганских сил, будут проводиться американцами из-за пределов страны.

Обещания и "восточные сказки"

База в Баграме, расположенная в часе езды к северу от Кабула, была местом, где американские военные координировали свою воздушную войну и оказывали материально-техническую поддержку всей коалиции во время афганской миссии. Именно в Баграм, на пробитую пулями взлетно-посадочную полосу советской постройки, на равнине, окруженной заснеженными вершинами Гиндукуша, прилетели пожарные и полиция Нью-Йорка, чтобы предать земле часть останков Всемирного торгового центра в декабре 2001 года, через несколько дней после свержения талибов. Именно здесь ЦРУ разместило центр содержания под стражей для подозреваемых в терроризме и подвергало их жестокому обращению, которое президент Барак Обама впоследствии признал пыткой, прекратив эту порочную практику, широко распространившуюся при его предшественнике Джордже Буше-младшем. Баграм был "точкой входа" для десятков тысяч солдат, которые были направлены в Афганистан в рамках войны с террором. Баграм стал "точкой выхода" для многих из более двух тысяч американских военнослужащих, погибших за 20 лет боевых действий. Военные, отдавая честь, стояли на главной дороге, проходящей через авиабазу, известной как "Дисней Драйв", когда накинутые флагами гробы военнослужащих, погибших в Афганистане, проезжали мимо, направляясь к самолетам ВВС США для их последнего пути домой, отмечает CNN.

И вот теперь, стройными рядами, напоминая сцены эвакуации воинского контингента из голливудских фильмов, спешно уезжают, покидают так и не понятный ими Афганистан, бравые американские рейнджеры, входя в "брюхо" военных бортов, которые доставят их на родину аккурат накануне самого почитаемого в Соединенных Штатах праздника - Дня независимости. И эта иллюзия - мы не спасались бегством, мы просто вернулись на родину, чтобы встретить 4 июля в кругу своих близких, как мантра, будет раскручиваться в американских медиаресурсах и на большой политической сцене в Америке в ближайшие дни.

С годами Баграм превратился в обширный укрепленный город для огромных международных вооруженных сил, с закусочными, спортивными залами и кафе, где подают крепчайший афганский кофе, тот, который называют "матерью всех видов кофе". Непрерывно гудели две взлетно-посадочные полосы. Главы Белого дома прилетали и произносили речи. Знаменитости и различные "звезды" посещали бравых парней на базе, развлекали, рассказывали им байки и анекдоты. Президенты Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп посетили Баграм во время своего пребывания у власти, пообещав победу и лучшее будущее для Афганистана. Но это будущее не только не напоминает "восточную сказку", а грозит превратиться в самый настоящий кошмар для местного населения.

Байден не захотел ждать

Вторгнувшись после атак на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в эту непростую азиатскую страну, которую за всю историю так и не смогла покорить ни одна мировая держава, свергнув безжалостный режим талибов, рушивший древние статуи Будды и прилюдно казнивший непокорных на улицах и площадях Кабула, американцы оставляют Афганистан, его власть и его жителей в состоянии таких же страха и жуткой неопределенности, как и 20 лет назад.

Если вдуматься, то во фразе с ленты агентства Reuters - "Талибан (группировка запрещена в РФ - Ред.) поблагодарил американцев за отъезд" - вся квинтэссенция этого отъезда, ухода, "возвращения на родину". Формально усадив при Трампе за стол переговоров афганские правительственные, разнородные, полные противоречий силы с хорошо вооруженными боевиками, американцы фактически развязали руки талибам, которые всегда относились к любым оформленным документально соглашениям, как к филькиной грамоте. Соглашение им было нужно для одного: нехотя, сопротивляясь, в интересах "фантомного тотема" - перемирие, официальный Кабул под напором талибов и одобрении американцев выпустил из тюрем самых оголтелых боевиков. И в Афганистане, как в былые времена снова, сплошной чередой начали рваться бомбы, гибнуть мирные граждане, рекой полилась людская кровь. "Талибан" кивал в сторону "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ - Ред.), ИГ время от времени, словно какое-то бремя, соглашалось взять ответственность за теракты на себя. Хотя ни для кого, ни в Афганистане, ни в спецслужбах не было секретом, кто на самом деле стоит за этими бесчеловечными преступлениями, жертвами которых все чаще становились солдаты западной коалиции. Для Трампа сделать выпад в сторону "Талибана" и тем самым рассорить переговорщиков, означало переступить через себя: афганское соглашение, достигнутое при посредничестве Вашингтона, он расценивал как одно из своих главных внешнеполитических достижений за время правления. В год выборов он хотел похвастаться тем, что "возвращает американских солдат домой".

Байден рубанул с плеча. Де-юре американский воинский контингент должен был покинуть Афганистан к 11 сентября - той самой годовщине атак на башни-близнецы. Де-факто ушел накануне Дню независимости. На два месяца раньше. Байден отклонил совет высокопоставленных генералов подождать, пока не будет достигнуто политическое соглашение между повстанцами и поддерживаемым США кабульским правительством президента Ашрафа Гани. На прошлой неделе Гани посетил Вашингтон. Байден сказал ему: "Афганцы должны будут решить вопросы своего будущего и определиться, чего они хотят". Гани ответил, что его задача теперь состоит в том, чтобы "управлять последствиями" вывода американских войск. В обмен на уход США талибы пообещали не позволять международным террористам действовать с афганской территории. Они взяли на себя обязательство вести переговоры с афганским правительством, но эти переговоры в столице Катара Дохе, как и следовало ожидать, не принесли большого прогресса. Байден дал понять: достаточно, что американские силы ликвидировали "Аль-Каиду" (группировка запрещена в РФ - ред.) и убили Усаму бен Ладена, которого считают организатором терактов 11 сентября 2001 года.

В середине 2011 года в Афганистане находилось почти 100 тысяч американских военнослужащих и еще 35 тысяч американских подрядчиков. Десять лет спустя это число сократилось до 2500 военнослужащих и 18 тысяч подрядчиков. Во вторник Центральное командование США, контролирующее Афганистан, заявило, что вывезло из этой страны примерно 900 грузовых бортов C-17 и уничтожило почти 16 тысяч единиц техники. По словам источника в афганской армии, два самолета с вооруженными силами и оборудованием США и коалиции покинули базу в четверг вечером. Источник сообщил CNN, что третий самолет вылетел с базы рано утром в пятницу.

"Талибан" аплодирует Вашингтону

"Талибану" есть за что аплодировать американцам. За все эти два десятка лет, какими бы ковровыми не были бомбардировки позиций боевиков, сколько бы их лидеров не уничтожали хваленые американские беспилотники, гидра не только "обрастала новой головой", но и расширяла свое влияние в стране, где также, как и десятилетия назад, продолжали выращивать мак и каннабис, расползавшиеся по планете, а человеческая жизнь, как и в былые времена, не стоила и афгани. По мере того, как иностранные военные покидали Афганистан, боевики, словно мыши, дождавшиеся ухода кота, "пускались в пляс", вторгаясь в районы по всей стране.

По оценкам наблюдателей, талибы продвинулись вперед по всему Афганистану, особенно на севере, где в течение многих лет после их изгнания их присутствие было минимальным. В пятницу официальные лица заявили, что боевые действия между правительственными силами и талибами в северо-восточной провинции Бадахшан усиливаются. "4 июля США оставят независимость Афганистана в агонии", - едко, но точно пишет обозреватель USA Today.

Талибы медленно, но верно приближаются к Кабулу, пригрозив публичными казнями тем из афганцев, кто сотрудничал, пусть даже в качестве переводчика или повара с "заботливыми янки", не забравшими их с собой. Оставившими - "спасайся, кто и как может", бросившими этих людей не просто на произвол судьбы. А под безжалостные, "средневековые", по своей сути жернова.

Высокопоставленный западный дипломат сказал, что США обратились к трем странам Центральной Азии - Казахстану, Таджикистану и Узбекистану - с просьбой временно предоставить убежище примерно для 10 тысяч афганских граждан, которые работали с США или союзными войсками. Несколько европейских стран уже предоставили убежище сотням афганских служащих и их семьям, которые столкнулись с прямой угрозой со стороны талибов.

По данным ООН, с мая по крайней мере 50 из почти 400 районов Афганистана перешли в руки Талибана. На севере, вдали от традиционной южной цитадели группы, они захватили десятки районов, восемь из которых были захвачены всего за два дня. В нескольких районах силы безопасности сдались без боя, или старейшины договорились о передаче контроля над ними талибам. Однако, по данным USA Today, "Талибан", которую многие военные эксперты называют самой устойчивой и опасной террористической группировкой в мире, по состоянию на 1 июля обладал контролем уже за каждым третьим районом Афганистана, продвигаясь к самому лакомому и вожделенному для них "куску" - Кабулу. Талибы не только контролируют треть страны, но борются еще за 42 процента районов. Даже их командиры поражены быстрым успехом на поле боя. Тем временем изнасилованные и бездомные афганские женщины бегут из убежищ на севере, спасаясь от жестокого "Талибана", а права женщин по всей стране находятся под угрозой.

Группы ополченцев, которые воевали против талибов до прибытия американцев, снова берутся за оружие. Города, как правило, являются оплотами безопасности и антимилитаристских настроений, но "Талибан" приближается к некоторым из них и, как ожидается, нанесет серьезный военный удар по столицам некоторых провинций после завершения вывода войск США. "Американцы предали нас, - сказал в интервью Guardian Джавад, один из командиров ополчения, который еще две недели назад постоянно работал механиком. - Мы готовы к тому, что ситуация станет намного хуже".

Что дальше?

Было ли оправдано вторжение американцев в Афганистан? С моральной точки зрения, очевидно, да. В своей бесчеловечности и вседозволенности боевики перешли, образно говоря, уже не "красную", а "бордовую" линию. Предтеча не укладывающихся в голове расправ боевиков "ИГ" над "неверными" заложена как раз в тех казнях, которые проводили талибы. Вдобавок, ярость американцев, переживших самые страшные теракты в истории, объяснима. Они не могли смотреть на то, как издевательски отреагировали афганские талибы на теракты 11 сентября, как укрывали бен Ладена. Другое дело, что благая цель - искоренить зло, была реализована с вопиющей безграмотностью, без учета не просто восточных реалий. А специфики Афганистана. Те моджахеды, пусть некоторые талибы и отрицали причастность к ним, которые были вскормлены с американской подачки в 1980-х годах и воевали с советскими солдатами в Гиндукуше и Кандагаре, в конечном счете, "отблагодарили" своих хозяев, не просто "укусив их за руку". По официальным данным, США потеряли в Афганистане около 2300 тысяч человек погибшими. По неофициальным - на четверть больше. Счет раненых и искалеченных идет на десятки тысяч. На эту бездарную войну выкинуты триллионы долларов. Наблюдатели сбились со счета в цифрах погибших и пострадавших афганцев. Остальное лежит вне пределов статистической плоскости.

Согласно последней оценке американской разведки, правительство в Кабуле может рухнуть через шесть месяцев, сообщает The Wall Street Journal. А главный военный командующий США в Афганистане генерал Остин "Скотт" Миллер заявил во вторник журналистам, что обеспокоен тем, что после ухода войск НАТО в стране может развиться гражданская война.

Также нет гарантии, что террористические организации, такие как "Аль-Каида", снова не будут использовать Афганистан в качестве базы для своих операций. "Талибан" и "Аль-Каида" никогда не разрывали связи. С уходом американских войск способность Америки контролировать террористическую деятельность уменьшится, констатируют аналитики.

Но это уже другая тема. Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить.