Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 225-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2013, N 19, ст. 2327; 2014, N 19, ст. 2304; 2017, N 31, ст. 4808; 2019, N 12, ст. 1224) следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 3 статьи 663 изложить в следующей редакции:

"5) о порядке, отличном от установленного законами и иными правовыми актами порядка принятия решений о проведении заседания общего собрания или заочного голосования участников общества, порядка подготовки и проведения заседания общего собрания или заочного голосования участников общества, а также порядка принятия решений общего собрания, при условии, что такие изменения не лишают участников общества права на участие в заседании общего собрания общества или в заочном голосовании и на получение информации о них;";

2) в абзаце первом пункта 3 статьи 671 слова "посредством очного голосования" заменить словами "на заседании";

3) в абзаце первом пункта 8 статьи 12320-2 слова "протоколы собраний коллегиальных органов фонда" заменить словами "протоколы заседаний коллегиальных органов фонда и протоколы заочного голосования членов коллегиальных органов фонда";

4) в статье 1812:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "в собрании участвовало" заменить словами "в заседании участвовало";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Члены гражданско-правового сообщества могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Такие возможность и способы могут быть установлены законом, единогласным решением участников гражданско-правового сообщества или уставом юридического лица.";

б) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11. Решение собрания может быть принято без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа участников соответствующего гражданско-правового сообщества документов, содержащих сведения об их голосовании. При этом решение считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших эти документы участников гражданско-правового сообщества.

12. Законом, единогласным решением участников гражданско-правового сообщества или уставом юридического лица может быть предусмотрено совмещение голосования на заседании и заочного голосования.";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Проведение заседания участников гражданско-правового сообщества и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом. Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств (абзац второй пункта 1 статьи 160), и подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании и секретарем заседания, а в случае принятия решения в результате заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов. Настоящим Кодексом, законом, единогласным решением участников гражданско-правового сообщества или уставом юридического лица может быть предусмотрен иной способ подтверждения проведения заседания участников гражданско-правового сообщества и результатов голосования на заседании, а также результатов заочного голосования.";

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. В протоколе должны быть указаны:

1) дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия членов гражданского-правового сообщества в заседании, а в случаях заочного голосования - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества, и способ отправки этих документов;

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;

6) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник гражданско-правового сообщества требует их внести в протокол;

7) сведения о лицах, подписавших протокол.";

д) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. При использовании иного способа подтверждения проведения заседания участников гражданско-правового сообщества и результатов голосования на заседании, а также результатов заочного голосования (пункт 3 настоящей статьи) должны обеспечиваться хранение и воспроизведение в неизменном виде сведений, перечисленных в подпунктах 1-6 пункта 4 настоящей статьи.";

е) пункт 5 признать утратившим силу;

5) в статье 1814:

а) в пункте 1:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) допущено существенное нарушение порядка принятия решения о проведении, порядка подготовки и проведения заседания общего собрания или заочного голосования участников общества, а также порядка принятия решений общего собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;";

в подпункте 3 слова "собрания при его проведении" заменить словами "гражданско-правового сообщества при проведении заседания общего собрания или заочного голосования";

б) в пункте 2 слова "решением последующего собрания" заменить словами "последующим решением собрания";

в) в абзаце первом пункта 3 слова "участия в собрании или" заменить словами "участия в заседании или заочном голосовании либо";

6) в подпункте 1 статьи 1815 слова "если в собрании" заменить словами "если в заседании или заочном голосовании".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

2. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к отношениям между участниками гражданско-правовых сообществ, которым сообщения (извещения) о проведении заседаний общих собраний или проведении заочного голосования были направлены после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин