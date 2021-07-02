Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 224-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле""

Принят Государственной Думой 2 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 29, ст. 3480; 2008, N 30, ст. 3606; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7348, 7351; 2013, N 27, ст. 3447; N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 3972, 4001; N 48, ст. 6716; 2016, N 1, ст. 50; N 27, ст. 4218; 2017, N 30, ст. 4456; N 47, ст. 6851; 2018, N 1, ст. 11; N 11, ст. 1579; N 15, ст. 2035; N 22, ст. 3041; N 31, ст. 4835, 4836; N 49, ст. 7524; N 52, ст. 8103; 2019, N 31, ст. 4424; N 42, ст. 5806; N 49, ст. 6957; N 52, ст. 7775; 2020, N 31, ст. 5050; N 52, ст. 8592; 2021, N 8, ст. 1199; N 9, ст. 1467) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 9:

а) в пункте 1 слова "абзацами десятым и одиннадцатым" заменить словами "абзацами десятым - двенадцатым";

б) в пункте 18 слова "и организациями, имеющими на основании федерального закона право по использованию счетов указанных официальных представительств и постоянных представительств Российской Федерации" заменить словами "организациями, имеющими на основании федерального закона право по использованию счетов указанных официальных представительств и постоянных представительств Российской Федерации, и организациями, заключившими с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим руководство деятельностью торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах, соглашения об условиях работы представителей в торговых представительствах Российской Федерации в иностранных государствах";

2) часть 2 статьи 14 дополнить абзацами следующего содержания:

"Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, юридические лица - резиденты, являющиеся участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с нерезидентами и физическими лицами - резидентами в наличной форме в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации за приобретенные у таких юридических лиц - резидентов выставочные образцы ювелирных изделий в месте проведения международной выставки в случае, если указанные реализованные выставочные образцы классифицируются в товарных позициях 7113, 7114, 7116 - 7118 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Наличные денежные средства, полученные в соответствии с абзацем двенадцатым настоящей части, подлежат ввозу в Российскую Федерацию по окончании срока проведения международной выставки в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), но не позднее тридцати рабочих дней со дня оплаты соответствующего выставочного образца ювелирного изделия с соблюдением требований права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и последующему зачислению на банковский счет в уполномоченном банке юридического лица - резидента, являющегося участником такой международной выставки, не позднее семи рабочих дней со дня ввоза наличных денежных средств в Российскую Федерацию.

Юридические лица - резиденты, являющиеся участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), при зачислении на свой банковский счет в уполномоченном банке наличных денежных средств, указанных в абзаце тринадцатом настоящей части, представляют в уполномоченный банк в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 23 настоящего Федерального закона, информацию о декларациях на товары, поданных в отношении выставочных образцов ювелирных изделий при их помещении под таможенную процедуру временного вывоза, таможенную процедуру экспорта (в случае их продажи на международной выставке), а также информацию о декларациях на товары, поданных в отношении наличных денежных средств, полученных от продажи на международной выставке выставочных образцов ювелирных изделий и ввезенных в Российскую Федерацию.";

3) в статье 15 слова "таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле" заменить словами "права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании";

4) статью 23:

а) дополнить частями 62 и 63 следующего содержания:

"62. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, осуществляет контроль за исполнением юридическими лицами - резидентами, являющимися участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), требования о зачислении в полном объеме и в установленный срок на банковские счета таких юридических лиц в уполномоченных банках наличных денежных средств, указанных в абзаце тринадцатом части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона.

63. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля в целях контроля за своевременным зачислением на банковский счет в уполномоченном банке юридического лица - резидента, являющегося участником международной выставки, проводимой в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), наличных денежных средств, указанных в абзаце тринадцатом части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, не позднее трех рабочих дней со дня внесения наличных денежных средств на банковский счет такого резидента запрашивают у Центрального банка Российской Федерации представленную ему таможенным органом в соответствии с частью 6[1] настоящей статьи информацию о декларациях на товары, указанных в абзаце четырнадцатом части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона.

Центральный банк Российской Федерации по запросу уполномоченного банка передает ему в электронном виде (при наличии) информацию о декларациях на товары, указанных в абзаце четырнадцатом части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона. Обмен такой информацией между Центральным банком Российской Федерации и уполномоченными банками осуществляется в порядке и сроки, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, а также в объеме и форматах, которые определяются Центральным банком Российской Федерации и размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

б) дополнить частью 131 следующего содержания:

"131. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля передают федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области таможенного дела, имеющуюся у них информацию о зачислении юридическими лицами - резидентами, являющимися участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), на свои банковские счета в уполномоченных банках наличных денежных средств, указанных в абзаце тринадцатом части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, в порядке и сроки, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, а также в объеме и форматах, которые определяются Центральным банком Российской Федерации и размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением подпункта "б" пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Подпункт "б" пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин