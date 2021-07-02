Культовая фигурка богини-матери эпохи неолита найдена во Франции

Во Франции археологи впервые продемонстрировали редкую статуэтку возрастом порядка 6000 лет, найденную при раскопках на левом берегу реки Соммы.

Краткий отчет и детальные изображения ценного артефакта опубликованы на официальном сайте Национального института превентивных археологических исследований Франции.

Примечательно, что сама статуэтка была найдена еще в 2010 году. Археологи обнаружили ее при проведении изысканий на береговом участке, который планировалось отвести под прокладку речного канала.

Тогда было найдено немало артефактов, но особое внимание экспертов привлекла именно терракотовая статуэтка высотой 21 см. Она изображает женщину и выполнена в стиле, характерном для хассейской культуры (около 4300-3600 гг. до н.э.). Ранее во Франции находили лишь несколько подобных статуэток, поэтому находка является очень редкой. Археологи даже название ей дали - "леди из Виллер-Карбоннель".

Дело в том, что она была обнаружена в окрестностях городка Виллер-Карбоннель, который расположен на небольшом склоне в непосредственной близости от слияния рек Сомма и Оминьон. Археологи раскопали там неолитическое поселение, раскопки охватили площадь 4,5 гектара. Само же поселение, по оценкам экспертов, занимало площадь не менее 20 га. Были раскопаны остатки частоколов и домов, а также множество печей.

В одной из них археологи и нашли фрагментарно сохранившуюся статуэтку. Земляной свод этой печи обрушился еще в глубокой древности. Вероятно, тогда и была повреждена статуэтка. Ученые считают, что фигурка изображала богиню-мать. Для эпохи неолита это был самый распространенный мотив. С богиней-матерью отождествляли природу и саму жизнь. Она считалась богиней плодородия, что было очень важно, ведь тогда сельское хозяйство в этом регионе только зарождалось.

Подобные фигурки всегда исполнялись с подчеркнуто увеличенными морфологическими характеристиками. Вот и в данном случае древний скульптор сделал акцент на очень широких бедрах и выступающих ягодицах, подчеркнув дисбаланс между верхней и нижней частями очень тонкой талией. При этом безликая голова была выполнена в виде простого конуса. Археологи называют эту фигурку исключительно ценной. По их мнению, она была изготовлена около 4000 года до нашей эры.