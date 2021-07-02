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02.07.2021 14:24
Рубрика: Власть

Лавров: Есть значительный прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке

Текст: Константин Волков

Очень многие аспекты по иранской ядерной сделке уже удалось согласовать, заявил 2 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

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"Что касается Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД - прим. "РГ") по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, то действительно те оценки, которые стороны переговоров излагали весь последний месяц, показывают, что прогресс значительный, очень многие вещи удалось согласовать", - сказал он.

При этом, по его словам, есть и определенные сложности.

"Если говорить о том, что мешает заключить эту договоренность быстро, то ключом является следующее: если США в одностороннем порядке вышли из самой договоренности, тем самым нарушили грубейшим образом резолюцию Совета Безопасности ООН, то возвращение США в СВПД предполагает полное и безусловное возобновление всех обязательств, которые на Соединенные Штаты накладывались и СВПД, и резолюцией 2231", - пояснил министр.

Также Запад пытается навязать Ирану новые обязательства по сделке, полагает министр.

"Наши западные партнеры по этим переговорам пытаются всячески использовать эту ситуацию для того, чтобы задним числом СВПД изменить и навязать Ирану новые обязательства. Причем не только в контексте СВПД, но и по вопросам, которые не имеют к сделке никакого отношения", - подчеркнул он.

В то же время Иран, напомнил Лавров, заявил ранее, что "как только сделка в абсолютно полном и нерушимом виде будет восстановлена, то он тут же вернется в режим своих обязательств по этому документу и в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2231".

"По-моему, очень честный подход восстановить полностью все, что было подписано и утверждено единогласно Совбезом ООН", - добавил глава МИД РФ.

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