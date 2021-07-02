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02.07.2021 13:27
Рубрика: Власть

Лавров: "ИГ" активно осваивает новые территории в Афганистане

Текст: Константин Волков

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" активно осваивает все новые районы в Афганистане на фоне вывода оттуда войск международной коалиции. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По словам министра, сегодня важно обратить внимание на Афганистан, куда боевики "!активно стягивают свои силы, причем делают это, используя непростительно затянувшийся процесс подготовки реальных мирных переговоров".

По его словам, террористы "осваивают активно территории, прежде всего на севере Афганистана, прямо на границах стран, которые являются нашими союзниками". И все это, подчеркнул Лавров, происходит "в условиях безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, в условиях поспешного вывода войск НАТО из Афганистана без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач".

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