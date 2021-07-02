Постановление правительства Ленинградской области от 1 июля 2021 года № 427 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в пункте 1.27:

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, в том числе хозяйствующих субъектов (организаций), осуществляющих пассажирские перевозки всеми видами наземного транспорта и курьерскую доставку, у которых 60 и более процентов работников (от фактической численности работников) прошли вакцинацию против COVID-19 или 80 процентов работников (от фактической численности работников) прошли вакцинацию против COVID-19 с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19 и (или) имеют результат лабораторного исследования, подтверждающего наличие иммуноглобулина G к COVID-19, проведенного не позднее чем месяц назад, оформить паспорта коллективного иммунитета к COVID-19."";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Для оформления паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 подтверждающими документами являются:

документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка);

заключение иммунологической комиссии медицинской организации по месту прикрепления о наличии временного или постоянного медицинского отвода от вакцинации;

результат лабораторного исследования, подтверждающего наличие иммуноглобулина G к COVID-19, проведенного не позднее чем месяц назад.";

приложение 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) изложить в следующей редакции:

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) строку 11 изложить в следующей редакции:

в приложении 4 (Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19) в строке 7 слова "в том числе работников, перенесших COVID-19 не позднее чем шесть месяцев назад" заменить словами "или количество работников, имеющих результат лабораторного исследования, подтверждающего наличие иммуноглобулина G к COVID-19, проведенного не позднее чем месяц назад".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Ленинградской области Первый вице-губернатор Ленинградской области - руководитель Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области И.Петров







