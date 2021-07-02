Лесные питомники теперь можно устраивать прямо в лесу

Разводить лесные деревья в питомниках, устроенных на землях лесного фонда, позволяет закон, подписанный президентом Владимиром Путиным. Раньше такая возможность предусмотрена не была. Для разведения деревьев теперь можно строить в лесу капитальные здания и временные сооружения.

Кроме того, изменены правила проведения компенсационного лесовосстановления. Они предусматривают, что строители при прокладке дорог или линий электропередачи, нефтяники при обустройстве промысла и другие работающие в лесах организации должны высадить одно новое дерево взамен каждого срубленного. Срок таких работ теперь продлен с одного года до трех лет, но взамен теперь при лесовосстановлении установлен обязательный трехлетний уход за посадками. Чтобы компаниям не заниматься такой непрофильной деятельностью, они смогут нанимать подрядчиков для посадки деревьев.

По оценке Рослесхоза, объем рынка таких работ может достигнуть несколько десятков миллиардов рублей в год. Разрешение устраивать питомники деревьев в лесах позволит лесхозам брать контракты по лесовосстановлению и зарабатывать очень приличные деньги. Кроме того, качество и эффективность работ по восполнению лесного фонда тоже должны улучшиться.