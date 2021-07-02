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Лидер группы "Воскресение" Романов прокомментировал свое состояние

Новости
    02.07.2021, 13:43
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

68-летний советский, российский музыкант и автор песен Алексей Романов отреагировал на ранее сегодня утром прозвучавшую информацию о своей госпитализации в тяжелом состоянии с коронавирусом.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Бессменный лидер группы "Воскресение" в комментарии РИА Новости это опроверг. Словами "Жив-здоров, чего и всем желаю. Работаю на студии". При этом артист отметил, что телефонную трубку он не берет.

Представительница Романова Нонна Абрамова уточнила Газете.Ru, что Алексей действительно был в больнице - на профилактическим обследовании. И чувствует он себя "прекрасно".

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