Лидер группы "Воскресение" Романов прокомментировал свое состояние

68-летний советский, российский музыкант и автор песен Алексей Романов отреагировал на ранее сегодня утром прозвучавшую информацию о своей госпитализации в тяжелом состоянии с коронавирусом.

Бессменный лидер группы "Воскресение" в комментарии РИА Новости это опроверг. Словами "Жив-здоров, чего и всем желаю. Работаю на студии". При этом артист отметил, что телефонную трубку он не берет.

Представительница Романова Нонна Абрамова уточнила Газете.Ru, что Алексей действительно был в больнице - на профилактическим обследовании. И чувствует он себя "прекрасно".