Лукашенко объявил об окончании антитеррористической операции в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 2 июля об окончании масштабной антитеррористической операции, по итогам которой могут быть сделаны предъявления канцлеру Германии. Об этом сообщает БелТА.

"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии", - заявил Лукашенко, выступая на церемонии вручения госнаград.

Также он рассказал, что в стране закончили масштабную антитеррористическую операцию.

"Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем", - пообещал Лукашенко.