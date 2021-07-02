Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости, что он распорядился полностью перекрыть белорусско-украинскую границу. Об этом сообщает белорусское государственное новостное агентство БелТА.

По его словам, причиной такого шага стало то, что с Украины в Беларусь поступает "огромное количество оружия".

"Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал президент.