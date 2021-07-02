В мире
02.07.2021 20:08
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко: Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с белорусским народом бесполезно разговаривать с позиции силы.

"Подвиг советского народа незыблем, как и дата празднования Дня независимости Беларуси", - заявил Александр Лукашенко в пятницу на торжественном собрании в честь главного государственного торжества, передает пресс-служба президента.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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Этот священный для белорусов праздник, по его словам, "символизирует, прежде всего, народное единство, которое помогло белорусам выдержать самый сильный удар судьбы, выжить как нация в годы Великой Отечественной войны и победить".

Белорусский народ, отметил Лукашенко, был един 25 лет назад, когда выбрал своим главным государственным праздником день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, едины белорусы и сегодня - в стремлении защитить героическое наследие, память о Великой Победе, суверенное право на выбор исторического пути.

Однако, констатировал глава государства, попытки оккупации страны в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой. "Как и 80 лет назад, мы слышим о "новом порядке" от таких же носителей "европейских ценностей". Во главе - те же западные элиты", - обратил внимание руководитель страны.

В сопредельных государствах, да и в Беларуси, по его оценке, выросли новые исполнители, готовые для своих новых хозяев сделать всю грязную работу. К сожалению, пояснил президент, "эти процессы происходят, как и в середине прошлого столетия, вопреки воле народов европейских государств, которые уважают и ценят белорусов как добрых, надежных и беспроблемных соседей".

В этой связи президент сообщил о вскрытых в РБ "спящих" террористических ячейках, так называемых отрядах самообороны. Их цель, подчеркнул он, - насильственная смена власти в "день икс". "Они сами пока не знают, что это за день икс - к нему надо подвести наш народ", - заявил белорусский лидер, уточнив, что в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Как ранее сообщалось, в пятницу на церемонии вручения государственных наград Лукашенко заявил о завершенной в стране масштабной антитеррористической операции. "Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", - сказал президент, пояснив, что "огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь". Поэтому он поручил пограничным войскам "полностью перекрыть границу с Украиной".

Кроме того, после окончания мероприятий по линии контрразведки, добавил президент, "мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".

Рассказал президент и о попытке зверского убийства журналиста СТВ Григория Азаренка, отметив мужество белорусского патриота. Лукашенко процитировал текст задания, которые было дано некоему Сосновскому: "обездвижить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам - тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет". По словам белорусского руководителя, пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, а арестованный бандит уже дает показания.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Чтобы взять преступников с поличным, спецслужбы решили привлечь Азаренка к операции. "Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что тот вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды - и были захвачены эти мерзавцы. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня", - сдерживая эмоции, сказал президент.

Обращаясь ко всем, кто носит погоны, он искренне поблагодарил их за то, что в напряженный период они были с народом. "Вы защитили мирных граждан, которые верят в вас, ценят национальное единство, свободу и не желают рушить свой дом - Беларусь. Вы, как и поколение победителей, показали, что только опора на своих людей и свою землю дает силы и моральное право отстаивать интересы народа. Только патриотизм служит прочной основой всех начинаний", - подчеркнул оратор.

"Сломив безотказно работающий до сих пор гибридный механизм блицкрига, по сути, вы стали на пути новой экспансии на Восток", - продолжил он, отметив, что, по мнению некоторых зарубежных экспертов, Беларусь положила конец цветным революциям как геополитическому явлению.

"Так это или нет - увидим. Но в чем абсолютно убежден, мы показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью, - сказал президент. - Разговор с позиции силы на нашей земле с нашим народом бесперспективен! Так было и так будет всегда!"

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