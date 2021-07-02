Лукашенко: В Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство", - заявил он.

По словам Лукашенко, эти ячейки координировались из Литвы, Украины, Польши, Германии и США.

"Был создан Telegram-ресурс "Отряды самообороны Беларуси", в нем числились 2,5 тысячи подписчиков. Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины", - сказал президент.

Также Лукашенко рассказал, что недавно члены этих ячеек пытались уничтожить лесозаготовительную технику в лесхозах. По его словам, исполнительница Н. Матвеева была задержана группой спецназа "Альфа" и сейчас дает показания, с которыми президент обещал вскоре ознакомить широкую общественность.

"Ее цель была - поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня - ее задержание. Покушение не удалось", - отметил президент.

Кроме того, по словам Лукашенко, эти ячейки также пытались подорвать узел связи ВМС России в Вилейке. Все участники и организаторы, отметил президент, были задержаны в течение двух суток.