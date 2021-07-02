Медведев назвал обнадеживающими результаты научно-технических программ РФ

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев считает обнадеживающими результаты реализации федеральных научно-технических программ. "Но нам нужно двигаться вперед и совершенствовать эту работу", - подчеркнул он на заседании президиума совета по науке и образованию. В частности, сейчас сроки программ ограничиваются 2025 или 2027 годом, а планы должны "заглядывать вперед на более длительную перспективу".

По поручению президента сейчас идет разработка новой госпрограммы научно-технологического развития России. "Здесь, наверное, самое значимое - определить, каким образом будет осуществляться финансирование этой программы в рамках новой системы государственных программ. При этом нам потребуется обеспечить консолидацию научного бюджета, чтобы избежать дублирования и распыления финансовых ресурсов", - заявил Медведев.

Замглавы Совбеза отметил работу в рамках программы по развитию генетических технологий. Она действует с 2019 года. "Важно, что российские генетики вместе с врачами в сложной ситуации немедленно включились в борьбу с пандемией, были разработаны и эффективные тест-системы для выявления коронавируса и определения антител к этому заболеванию, серьезные результаты достигнуты и в сфере лечения других патологий, включая онкологию, сердечно-сосудистые заболевания", - сказал Медведев.