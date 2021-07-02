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02.07.2021 14:07
Рубрика: Происшествия

Минюст получил доступ к банковской тайне

Текст: Владислав Куликов

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий министерству юстиции доступ к информации о счетах некоммерческих организаций. Таким образом, полномочия получать банковскую тайну не будут абсолютными, ведомство не сможет просмотреть счета любого гражданина. Но возможность запрашивать сведения об НКО у Минюста теперь есть.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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По данным министерства юстиции на конец 2020 года, в Российской Федерации зарегистрировано 210 568 некоммерческих организаций, из которых федеральному государственному надзору подлежат 196 740. Все это совершенно разные организации. Есть правозащитные. Есть организации, реализующие социальные проекты. Например, помогающие бездомным. Многие социально ориентированные НКО получают гранты от государства. Например, в Красноярском крае в этом году на реализацию проектов в области культуры и искусства выделено грантов на общую сумму более 28 миллионов рублей. Гранты получили 30 НКО. Среди них - библиотечная ассоциация, фонд поддержки детского творчества и другие. Распределяются гранты и в других регионах, и на федеральном уровне. Естественно, государство при этом должно контролировать, куда уходят деньги.

"Проведение проверки деятельности некоммерческих организаций является самой эффективной, но не основной формой контроля, - рассказывает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - К иным формам контроля относятся анализ отчетов, источников финансирования и использования средств".

Теперь ведомство сможет проводить такой анализ, получая информацию напрямую из банков.

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