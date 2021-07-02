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02.07.2021 17:01
Рубрика: Экономика

Минпромторг рассказал о ситуации с медицинским кислородом в России

Текст: Михаил Загайнов
Медицинский кислород поступает в российские регионы в необходимом количестве. Об этом "Российской газете" заявили в пресс-службе Минпромторга.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Предупреждая все возможные риски, в текущей эпидемиологической ситуации (когда растет количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, а следовательно, увеличивается и потребность в кислороде), Минпромторг России анализирует возможности дополнительного наращивания резервов медицинского кислорода", - отметили в ведомстве.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В Минпромторге добавили, что взаимодействуют с потребителями технических газов, чтобы иметь детальную информацию о резервах, которые можно использовать в случае появления необходимости.

Ранее СМИ сообщили, что Минпромторг призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали. Это должно позволить увеличить поставки медицинского кислорода в больницы.

Экономика Отрасли Промышленность Общество Здоровье Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19

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