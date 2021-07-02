Минпромторг рассказал о ситуации с медицинским кислородом в России

Медицинский кислород поступает в российские регионы в необходимом количестве. Об этом "Российской газете" заявили в пресс-службе Минпромторга.

"Предупреждая все возможные риски, в текущей эпидемиологической ситуации (когда растет количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, а следовательно, увеличивается и потребность в кислороде), Минпромторг России анализирует возможности дополнительного наращивания резервов медицинского кислорода", - отметили в ведомстве.

В Минпромторге добавили, что взаимодействуют с потребителями технических газов, чтобы иметь детальную информацию о резервах, которые можно использовать в случае появления необходимости.

Ранее СМИ сообщили, что Минпромторг призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали. Это должно позволить увеличить поставки медицинского кислорода в больницы.