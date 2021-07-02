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Текст:   Василий Кошкин 
15:21 02.07.2021

Минстрой разъяснил предложение по корректировке системы капремонта жилья

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Инициатива по корректировке системы капремонта жилья в России не подразумевает повышения взносов граждан. Об этом заявили в пресс-службе Минстроя.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В программах капремонта начнут учитывать состояние дома

В ведомстве пояснили, что новые правила помогут повысить устойчивость региональных фондов капремонта и эффективность их работы​​​. Так, Минстрой предлагает разрешить менять цены уже заключенных контрактов по капитальному ремонту в пределах 25%.

"Стоимость материалов - одна из основных составляющих всех работ. И рост стоимости строительных материалов отражается на цене работ по капремонту", - уточнил замглавы Минстроя Максим Егоров.

Изменение цены контракта будет возможно только после экспертизы. При этом изменения никак не отразятся на взносах граждан.

В Минстрое напомнили, что минимальный размер взноса за капремонт устанавливают сами регионы. Сумма зависит от объема работ при капремонте, учитываются шесть основных конструктивных элементов - фасад, крыша, подвал, фундамент, лифт и инженерные сети.