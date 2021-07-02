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02.07.2021 20:43
Рубрика: Власть

Мишустин дополнил список товаров, запрещенных для ввоза из Украины

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин расширил перечень товаров, запрещенных для ввоза из Украины. В него, в частности, включены мороженое, минеральная вода, газированные сладкие напитки, готовые супы и бульоны, заготовки для их приготовления, отдельные виды лесоматериалов и упаковочной тары.
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Фото: EPA
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Также прекращаются поставки ячменя, пальмового масла и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн и менне, готовых или консервированных мясных продуктов и ракообразных, макаронных изделий, попкорна, томатного кетчупа и томатных соусов, майонеза, продуктов для приготовления соусов.

Ограничения на импорт товаров из Украины правительство начало вводить в конце 2018 года, исполняя указ президента о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и компаний из России.

Власть Работа власти Экономика Товары и цены Правительство Председатель Правительства Отношения России и Украины

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