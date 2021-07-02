Многодетные семьи получат 450 тыс. рублей на ипотеку под строительство жилья

Многодетные семьи будут получать компенсацию в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотечных кредитов, взятых не только на покупку готового жилья, но и на его строительство и приобретение недостроенного дома. Правила программы премьер-министр Михаил Мишустин уточнил в соответствии с федеральным законом, принятым в апреле.

Также допускается компенсация при покупке квартиры по договору паевого взноса и при выкупе долей в квартире или частном доме, если в результате весь объект переходит в собственность семьи. Кроме того, в программу вошли ипотечные кредиты, в которые включен ремонт или страхование имущества.