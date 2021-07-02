Москалькова направила Лаврову списки находящихся в тюрьмах США россиян

Омбудсмен Татьяна Москалькова направила главе МИД РФ Сергею Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США, для возможного обмена. "Да, письмо направлено, - сказали корреспонденту агентства РИА "Новости" в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщал, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.

Татьяна Москалькова 18 июня сообщила, что отправит Сергею Лаврову списки находящихся в тюрьмах США россиян для возможного обмена. Речь шла о Константине Ярошенко, Викторе Буте и ряде других людей​​​. Константин Ярошенко в 2011 году был приговорен в США к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. Он уже отбыл больше половины этого срока.