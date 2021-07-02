Москалькова предложила компенсировать сиротам аренду до получения квартир

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила компенсировать детям- сиротам стоимость аренды жилья до получения ими положенных по закону квартир. Она заявила об этом, рассказывая об итогах совместного приема граждан с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

К омбудсмену в частности обратилась жительница Мордовии с нехваткой средств для обеспечения жильем детей-сирот в республике.

- Исходя из количества очередников, дети-сироты, интересы которых она представляет, смогут получить квартиры только через 15-18 лет, - сказала омбудсмен. - Мы вместе нашли решение для той конкретной семьи, которая к нам пришла. <…> В отношении системного вопроса мы приняли решение вместе с Минстроем, вместе с Госдумой и нашими коллегами предложить решение вопроса. <...> В первую очередь, это компенсация детям сиротам за поднаем жилья, пока дети-сироты не получат жилье, причитающееся им по закону, - цитирует слова Москальковой ТАСС.

Наиболее низкий уровень обеспеченности жильем детей сирот наблюдается в Мордовии, Северной Осетии, Ингушетии, Калмыкии, Тыве, Забайкальском, Хабаровском и Алтайском краях, Ивановской и Омской областях.