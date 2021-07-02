На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР

Минцифры и Пенсионный фонд запустили на портале госуслуг новый социальный сервис. Благодаря ему, граждане могут подать заявление о корректировке сведений индивидуального лицевого счета в ПФР.

Как пояснили в пресс-службе Минцифры, с помощью сервиса можно подать заявление на внесение или исправление сведений о периодах работы, ухода за детьми или инвалидами, прохождения военной службы и других данных.

Периоды работы учитываются в лицевом счете россиян в индивидуальных пенсионных коэффициентах. В связи с этим будущий размер пенсии зависит от корректности записей о трудовой деятельности.

"Совместно с ПФР мы осуществляем планомерную работу по выводу всех услуг и сервисов, доступных в личном кабинете на сайте ПФР, на Госуслуги. По нашей оценке, ежегодно данным сервисом будут пользоваться более трех миллионов граждан нашей страны", - сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

По словам председателя правления ПФР Андрея Кигима, от корректности записей в индивидуальном лицевом счете в ПФР напрямую зависит размер будущей пенсии гражданина.

"Данный сервис позволит заблаговременно сообщать в ПФР информацию о неучтенных периодах стажа и своевременно производить корректировку сведений в случае необходимости. Перевод услуги в электронный вид позволит увеличить интенсивность ее использования", - отметил Кигим.