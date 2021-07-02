Названа самая богатая страна в Евросоюзе

Дания возглавила рейтинг стран Евросоюза по величине финансовых активов семей. Этот показатель в стране в среднем равен 1,88 миллиона датских крон (300 тысяч долларов), говорится в отчете Национального банка Дании.

При этом, по данным регулятора, датчане находятся на втором месте по уровню задолженности семей. Подавляющая часть обязательств связана с банковской и ипотечной задолженностью (около 86 процентов).

В целом финансовые показатели датчан почти в три раза превышают средний показатель по ЕС.

В пятерку стран по величине финансовых активов вошли также Нидерланды, Швеция, Люксембург и Бельгия.