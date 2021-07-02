Неизвестный с ножом напал на мужчину в центре Лондона

Один человек ранен в результате нападения с ножом в центре Лондона. Это случилось рядом со станцией метро Oxford Circus, расположенной на пересечении торговых улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит, сообщили в полиции британской столицы.

С ранениями головы пострадавшего доставили в больницу. По данным правоохранителей, его жизнь сейчас вне опасности. Очевидцы происшествия помогли задержать подозреваемого в нападении. Им оказался 25-летний мужчина.

Как пишет ТАСС, после нападения всех пассажиров оперативно эвакуировали со станции Oxford Circus. Подъезды к ней остаются перекрытыми.