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02.07.2021 16:30
Рубрика: Экономика

Некоторые виды экономической деятельности могут запретить в моногородах

Текст: Елена Манукиян

Для территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах определят перечень запрещенных видов деятельности. Этот вопрос зампредседателя правительства Юрий Трутнев поручил проработать Минфину и Минэкономразвития, сообщили в аппарате вице-премьера.

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Отмечается, что планируемые изменения не коснутся резидентов ТОР, которые получили этот статус до внесения изменений.

По словам Трутнева, всего в стране 92 территории опережающего развития в моногородах и закрытых городах, из них 22 на Дальнем Востоке и одна в Арктике. Кроме того, в июле 2020 года вся территория российской Арктики стала особой экономической зоной, теперь их всего 38.

Между тем, в России может появиться еще одна особая экономическая зона в "Новгородская", сообщили в минэкономразвития. Инициатором ее создания стало региональное правительство. Планируется, что ее общая площадь составит 184,5 га, где к 2030 году будут созданы 733 рабочих места. На территории расположены необходимые объекты инженерной инфраструктуры, которые могут быть использованы потенциальными резидентами в целях реализации инвестиционных проектов.

"Мы должны быть уверены в том, что созданные преференциальные территории будут "живыми", что они помогут развитию экономики региона, что будут созданы новые предприятия и рабочие места. Это прежде всего ответственность глав регионов, которые выходят с соответствующими предложениями", - подчеркнул вице-премьер.

Экономика Бизнес Инновации Правительство Вице-премьеры Моногорода в России

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