В древнем центре геополитики Перре найдена 1000-летняя гробница

В Турции археологи при проведении раскопок в древнем геополитическом центре Перре обнаружили гробницу возрастом около 1000 лет, в который был погребен неизвестный мужчина.

Об открытии сообщает Daily Sabah. Оно было сделано при раскопках в Перре - этот древний город стоял на территории современной юго-восточной турецкой провинции Адыяман, в районе Эренли.

Гробница возрастом около 1000 лет относится к византийскому периоду. Внутри археологи обнаружили останки человека. Генетический анализ еще предстоит провести, но предварительно установлено, что это был мужчина.

Особенностью захоронения является то, что каменный саркофаг был окружен своего рода стенами, сложенными из валунов. Рядом с могилой была найдена керамика. По словам директора музея Адыямана Мехмета Алкана, само по себе погребальное сооружение оказалось крайне интересным: необычно уже то, что оно было окружено камнями.

В древности город Перре имел важное религиозное и геополитическое значение. О нем неоднократно упоминалось в древнеримских источниках. Особенно римляне восхищались качеством местной воды. Кстати, здесь сохранился римский фонтан, из которого до сих пор течет вода.

Свое значение город приобрел потому, что он находился на пересечении важных торговых путей и использовался как место для отдыха караванов, путешественников и даже армий. Но это значение он утратил после византийского периода, а восстановить былую славу ему так и не удалось. Город Перре также знаменит своими многочисленными гробницами, высеченными в скалах. Сейчас это главная местная достопримечательность.

Что касается археологических находок, то наиболее заметными являются большие мозаики, найденные в городе. Они отличаются не только размерами, но и уникальными узорами. Некоторые мозаики были украшены трехмерными глобусами и геометрическими восьмиугольниками, которые вызывают повышенный интерес у исследователей.